İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Gözaltı Kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “suç örgütü kurma”, “irtikap”, “rüşvet”, “dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da gözaltına alındığı bildirildi.

Sabah saatlerinde İmamoğlu’nun Sarıyer’deki konutuna gelen polis ekipleri, evi ablukaya alarak arama başlattı. CHP kanadından yapılan açıklamada, operasyonun siyasi bir hamle olduğu savunulurken, İmamoğlu’na destek çağrısı yapıldı.

Gözaltı kararıyla ilgili detaylar henüz netleşmezken, sürecin Medya A.Ş. ve belediye ihaleleriyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada operasyon büyük yankı uyandırırken, X ve Instagram gibi platformlarda erişim sorunları yaşandığı bildirildi.

Konuya ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.