Kıbrıs’ta endişelendiren depremler!

Kıbrıs sabah 4.6 ile sallanırken ardından peş peşe meydana gelen orta şiddette depremler halkta endişeye yol açtı

10 Bir dakikadan az
Kıbrıs’ta 5 üzerinde iki deprem

Kıbrıs’ta sabah saatlerinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel saatle 11.31’de kaydedilen sarsıntının merkez üssünün, Baf’a yaklaşık 20 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Bu sarsıntının ardından saat 12.31’de 5.2, 12.41’de 4.8, 12.59’da 4.2 ve 17.23’te de 5.9 şiddetinde depremler oldu. 1222’den bu yana büyük depremin olduğu Kıbrıs yayının üzerinde sarsıntılar yaşanması bölge halkında tedirginlik yarattı. Depremlerin Türkiye, İsrail, Lübnan ve Suriye sahilleri dâhil olmak üzere yaklaşık 300 kilometre mesafede 1 milyon kişi tarafından hissedildiği belirtildi. Artçı depremlere karşı uyarıda bulunuldu. Deprem birçok ev ve iş yerinde hissedilirken, can kaybı veya yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

