Roma’da Venezuela için yürüyüş çağrısı

İtalya’da çok sayıda siyasi parti, gençlik hareketi ve sivil toplum kuruluşu, Venezuela’ya yönelik ABD müdahalesini protesto etmek amacıyla ortak bir çağrıyla Roma’da yürüyüş düzenleyeceklerini duyurdu. Açıklamaya göre yürüyüş, 10 Ocak Cumartesi günü Esquilino Meydanı’ndan başlayacak ve ABD’nin Roma’daki büyükelçiliği önünde sona erecek.

Roma’da geniş katılımlı çağrı

Yürüyüş çağrısına Potere al Popolo, Patria Socialista ve Rete dei Comunisti gibi siyasi partilerin yanı sıra Cambiare Rotta, Alternativa Öğrenci Muhalefeti (OSA), İtalya Tarihi Paktı ve Latin Amerika İlerici Platformu gibi gençlik ve dayanışma örgütleri imza attı. Ayrıca ARCI, CRED, Filistin Öğrenci Hareketi ve La Villetta per Cuba Derneği de çağrıya destek verdi.

“Venezuela ile dayanışma” vurgusu

Yayımlanan bildiride, “Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti’nden elinizi çekin”, “ABD emperyalizmine ve siyonizme hayır” ve “Nicolas Maduro ile Cilia Flores’e özgürlük” sloganları öne çıktı. Metinde, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olunacağı, ABD’nin Latin Amerika’daki müdahaleci politikalarının ve Monroe Doktrini’nin yeniden canlandırılmasının reddedildiği ifade edildi.

Protestolar büyüyor

Roma’da 5 Ocak’ta Barberini Meydanı’nda düzenlenen geniş katılımlı gösteride de benzer mesajlar verilmiş, ABD Büyükelçiliği çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmıştı. Organizatörler, ABD yönetiminin Venezuela’ya yönelik askeri saldırısını ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasını “uluslararası hukukun ihlali” olarak nitelendirdi.

İtalya genelinde eylemler

İtalya’da protestolar yalnızca Roma ile sınırlı kalmadı. Son günlerde Milano, Bolonya, Napoli, Torino’nun yanı sıra Rimini, Cuneo, Salerno, Savona, Imperia ve Empoli’de de binlerce kişinin katıldığı yürüyüş ve mitingler düzenlendi.

