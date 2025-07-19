Bolsonaro’ya elektronik kelepçe takıldı

Brezilya, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun yargılandığı darbe girişimi davasında yeni bir döneme girdi. Yüksek Mahkeme, Bolsonaro’nun elektronik kelepçeyle izlenmesine hükmederken; sosyal medya kullanımı, yurt dışı yetkilileriyle görüşmesi ve soruşturmadaki diğer sanıklarla teması yasaklandı. Kararın ardından Bolsonaro’nun evinde ve partisinin genel merkezinde arama yapıldı, nakit paralara el konuldu. Süreç sadece ülke içinde değil, ABD ile diplomatik gerilime yol açacak boyutlara ulaştı.

“Supreme bir aşağılanma”

Elektronik kelepçe kararını “supreme humiliation – en yüksek derecede aşağılanma” sözleriyle tanımlayan Bolsonaro, ülkeyi terk etme niyeti olmadığını savundu. Polis sorgusu sonrası açıklama yapan eski lider, “70 yaşındayım, ülkenin eski başkanıyım. Gitmeyi hiç düşünmedim” dedi. Evinde yapılan aramada yaklaşık 14 bin dolar nakit ele geçirilen Bolsonaro, bu paranın kişisel kullanım için olduğunu ve belgeli olduğunu söyledi.

ABD-Brezilya hattında gerilim

Yargı sürecine yönelik ABD’den gelen açıklamalar Brezilya’nın tepkisini çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Bolsonaro’ya karşı “politik bir cadı avı” yürütüldüğünü savunarak, Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes’in ve ailesinin vizelerini iptal etti. Lula yönetimi bu kararı “kabul edilemez” olarak nitelendirirken, Bolsonaro’nun eski müttefiki Donald Trump ise süreci “haksızlık” olarak tanımladı.

Trump’tan baskı ve tehdit iddiası

Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin açıklamalarına göre, Trump yönetimi, Bolsonaro’ya yönelik yargılamanın sonlandırılması için Lula’ya baskı uyguladı. Trump’ın bu baskıyı, Brezilya’ya yönelik olası gümrük tarifeleriyle ilişkilendirdiği ve doğrudan tehdit içerdiği öne sürüldü. Bolsonaro ile ABD Dışişleri yetkilileri arasında yapılan gizli görüşmelerin de mahkeme belgelerine yansıdığı bildirildi.

Lula: Yargı bağımsız, tehditler kabul edilemez

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Trump’ın bu hamlelerinin yargı bağımsızlığına müdahale olduğunu belirtti. “Bolsonaro, şahsi olarak değil, darbe girişimini organize etmeye çalıştığı için yargılanıyor” diyen Lula, Trump’ın 6 Ocak Kongre baskınına benzer bir eylemi Brezilya’da gerçekleştirseydi, bugün onun da yargı karşısında olacağını söyledi.

Jair Bolsonaro için darbe girişimi ve iddialar

Jair Bolsonaro, 2022 seçim sonuçlarını tanımayıp darbe planlamakla suçlanıyor. Savcılar, 34 kişiyle birlikte yargılanan Bolsonaro’nun, Lula ve yardımcısı ile bir Yüksek Mahkeme yargıcını hedef alan suikast planı da dâhil olmak üzere çok sayıda suça karıştığını belirtiyor. Mahkeme sürecinde suçlu bulunması halinde 40 yılı aşkın hapis cezası alabilir.

