ABD’den Tarihi Yatırım: Yapay Zeka Altyapısına 500 Milyar Dolar

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka alanında çığır açacak bir yatırımı duyurdu. OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, SoftBank Üst Yöneticisi Masayoshi Son ve Oracle Yönetim Kurulu Başkanı Larry Ellison’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Trump, yapay zeka altyapısına yönelik en az 500 milyar dolarlık özel sektör yatırımı yapılacağını açıkladı.

OpenAI, Oracle ve SoftBank’tan Ortak Girişim: Stargate

Trump, OpenAI, Oracle ve SoftBank’ın “Stargate” adlı ortak bir girişim oluşturduğunu belirtti. Bu girişimin ABD’nin yapay zeka altyapısını güçlendirmeyi ve küresel liderliğini pekiştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Projenin yapay zeka teknolojileri geliştirme, veri merkezleri inşası ve yenilikçi altyapı çözümlerini kapsayacağı açıklandı.

100 Bin Yeni İstihdam Yaratılacak

Başkan Trump, bu yatırımı “tarihteki en büyük yapay zeka altyapı projesi” olarak nitelendirdi. Proje kapsamında ABD genelinde 100 binden fazla kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. Trump, “Amerikan halkı için hem ekonomik büyümeyi hem de küresel liderliği artıracak tarihi bir adım atıyoruz” dedi.

Enerji Üretimi ve Hükümet Desteği

Trump, projeye özel acil durum kararlarıyla destek vereceğini ve enerji ihtiyaçlarının projeye uygun şekilde karşılanacağını açıkladı. “Bu girişimin başarılı olabilmesi için gereken tüm desteği sağlayacağız. Çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor ve bu üretimi kendi tesislerinde yapmalarını kolaylaştıracağız” ifadelerini kullandı.

Küresel Rekabette Liderlik Hedefi

ABD, bu dev yatırımla yapay zeka alanında Çin ve Avrupa’ya karşı liderlik pozisyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Stargate girişimi, yapay zeka teknolojilerinde inovasyonu artırmayı ve ABD ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dünya Gündeminde Ses Getirecek

Bu tarihi yatırım, yapay zeka teknolojilerinin gelişimi açısından ABD’nin uluslararası alandaki rekabet gücünü artırırken, sektörde önemli bir dönüm noktası olmayı vaat ediyor. OpenAI, Oracle ve SoftBank iş birliğiyle hayata geçirilecek Stargate girişimi, önümüzdeki yıllarda küresel teknoloji sektörünün dikkatle takip edeceği bir proje olacak.



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