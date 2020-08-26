Antonio Banderas’tan Sevindirici Haber

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü oyuncu koronavirüsü atlattığını açıkladı.

Banderas, virüsü atlattığını kendi fotoğrafı ve koronavirüs simgelerinden bir kolajla duyurdu.

Paylaşımında virüsü temsil eden bir simgeleri tekmeleyen İspanyol aktör “21 günlük karantinadan sonra, bugün Covid-19 enfeksiyonunu atlattığımı, iyileştiğimi söyleyebilirim. Düşüncelerim benim gibi şanslı olamayan, benden daha çok acı çekenlerle birlikte. Bu savaşın ortasındaki herkese güç diliyorum” ifadelerini kullandı.