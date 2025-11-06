Samsunspor, Avrupa’yı fethe çıktı

Samsunspor eze eze gidiyor

Samsunspor, 27 yıl sonra katıldığı Avrupa Kupaları’nda ülkemizi gururlandırmayı sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Polonya’da Legia Varşova’yı 1-0, içeride ise Ukrayna devi Dinamo Kiev’i 3-0 yenmesinin ardından Malta’dan Hamrun’u da 3-0 mağlup etti. UEFA Konferans Ligi’nde 3’te 3 yapan kırmızı-beyazlılar, kalan maçlarında 27 Kasım’da Breidablik ve 18 Aralık’ta Mainz ile deplasmanda, 11 Aralık’ta ise içeride Yunan ekibi AEK ile karşılaşacak. Samsunspor’a galibiyeti getiren golleri 18. Dakikada Holse, 58’de Emre Kılınç ve 70’de Mouandilmadji attı. UEFA Konferans Ligi’nde saat 20.45’te oynanan diğer karşılaşmalar şöyle: Sparta Prag-Rakow: 3-0, Celje-Legia Varşova: 2-1, Noah-Sigma Olomouc: 1-2, Mainz-Fiorentina: 2-1, KuPS Kuopio-Slovan Bratislava: 3-1, Shakhtar Donetsk-Breidablik: 2-0, AEK Larnaka-Aberdeen: 0-0, AEK Atina-Shamrock Rovers: 1-1.

3-0

SAMSUNSPOR-HAMRUN SPORTS

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Bulat Sariyev, Sergei Vassyutin, Denis Labashov (Kazakistan), Darren England (VAR) (İngiltere)

GOLLER: Holse (Dk. 18), Emre Kılınç (Dk. 58), Mouandilmadji (Dk. 70)

SARI KART: Mbong

SAMSUNSPOR: Okan – Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 81 Borekovic) – Makoumbou (Dk. 70 Yunus Emre Çift) – Emre Kılınç, Holse (Dk. 80 Soner Aydoğdu), Celil Yüksel (Dk. 87 Soner Gönül), Musaba (Dk. 71 Polat Yaldır) – Mouandilmadji

HAMRUN SPARTANS: Bonello – Petrillo Compri (Dk. 71 Sven Xerri), Polito (Dk. 85 Meijer), Emerson, Camenzuli – Bjelicic, Coric, Matias Garcia (Dk. 46 Eder) – Mbong (Dk. 85 Cadenovic), Smajlagic (Dk. 46 Thioune), Philippe Koffi