En Son HaberlerGündemTürkiye

Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı

Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek üzere geldiği İstanbul Adliyesi'nde tutuklandı

NationalTurk NL17/12/2025
13 1 dakika okuma süresi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek üzere geldiği İstanbul Adliyesi'nde tutuklandı

Ela Rümeysa Cebeci pozitif çıkmıştı

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bugün ifadesini aldığı Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili olarak “Hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” açıklamasını yaptı.

Bu arada aynı kapsamda tutuklanan ve ardından Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden azledilen Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak Habertürk’ün eski spikeri Nur Köşker:“İstifa ettiğim gün beni odasına çağırdı. Onunla birlikte olmazsam ve kurduğu, uyuşturucu ve seks partileriyle anılan bu düzenin parçası olmayı kabul etmezsem, ekranda yer alamayacağım konusunda tehdit etti. Ben bu pazarlığı reddettim ve istifa ettim. Bedelini ise ben ödedim. Yaklaşık bir yıl boyunca işsiz kaldım” iddiasını ortaya attı.

 

Bağlantılar
NationalTurk NL17/12/2025
13 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu