Arda Güler sezonu kafayla açtı

Arda Güler’den bu sezon ilk gol
İspanya Ligi’nde ilk hafta Osasuna’yı 1-0, ikinci hafta deplasmanda Real Oviedo’yu deplasmanda 3-0 yenen Real Madrid, üçüncü hafta karşılaşmasında Mallorca’yı ağırladı. Beyaz-Şimşekler, 18. dakikada Vedat Muriqi’in golüyle evinde geriye düştü. 37. dakikada Dean Huijsen’in asistinde milli futbolcumuz Arda Güler, kafayla skora dengeyi getirdi. 38’de Federico Valverde’nin asistinde Vinicius Junior, Real Madrid’i 2-1 üstünlüğe taşıdı. Arda Güler, 73. dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı. İspanya Ligi’nde cumartesi oynanan maçlarda alınan skorlar şöyle: Alaves-Atletico Madrid: 1-1, Real Oviedo-Real Sociedad: 1-0, Girona-Sevilla: 0-2.