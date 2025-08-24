Aral Şimşir, Danimarka’yı sallıyor

Danimarka’da Aral Şimşir resitali

Danimarka Ligi’nde Aral Şimşir fırtınası esiyor. 21 yaşındaki Türk oyuncu son olarak Midtjylland’ın Silkeborg’u 4-2 yendiği maçta nefis bir frikik golü kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu bu sezon 11 maçta 3 gol, 5 asistle ligde ikinci sırada yer alan takımının şampiyonluk mücadelesine önemli katkı sağladı. Midtjylland’ta Aral Şimşir dışında, Dju 10 maçta 9 gol, 2 asist, Dario Osorio ise 11 maçta 4 gol, 4 asistle dikkat çeken diğer isimler oldu.

Başar Önal, NEC Nijmegen’i taşıyor

Hollanda Ligi’nde NAC Breda’yı 3-0 yenen NEC Nijmegen sezona 3’te 3’le başladı. Aral Şimşir ile birlikte üç büyükler için transferde adı geçen NEC Nijmegen’li Başar Önal, 47. dakikada soldan ceza sahasına girip dar açıdan jeneriklik bir gol kaydetti. 21 yaşındaki genç Türk yetenek ilk 3 maçında 1 gol, 2 asistle dikkat çekti. Aral Şimşir ve Başar Önal’ı Türkiye’den üç büyükler dışında Avrupa kulüpleri de yakından takip ediyor.