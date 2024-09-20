Arda Güler sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Arda Güler, basketbolcu sevgilisi Duru Nayman ile Thibaut Courtois’nın belgesel galasında ilk kez yan yana kameralara yansıdı.

Özel hayatıyla da gündeme gelmeye başlayan Arda Güler sevgilisi Duru Nayman ile ilk kez kamuoyunun karşısına el ele çıktı.

Daha önce sosyal medya üzerinden birlikte olduklarını duyuran Güler ve Nayman çifti, Real Madrid’in kalecisi Thibaut Courtois için düzenlenen belgesel galasında objektiflere poz verdi.

Galaya katılan çiftin yüzlerinden gülücükler eksik olmazken, basın mensuplarının yoğun ilgisi dikkatlerden kaçmadı.

Arda Güler’in basketbolcu sevgilisi Duru Nayman ile ilk kez resmi bir etkinlikte görünmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Arda Güler’in sevgilisi Duru Nayman kimdir?

Real Madrid’de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler’in sevgilisi Duru Nayman sosyal medyada çok konuşulmaya başladı. Peki Duru Nayman kimdir?

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına Stuttgart karşısında çıkan Arda Güler, sevgilisi Duru Nayman ile bir davete katıldı.

Arda ve basketbolcu kız arkadaşı Duru Nayman, Thibaut Courtois belgeselinin galasında boy gösterdi.

Arda Güler ve Duru Nayman, büyük ilgiyle karşılaştı.

Duru Nayman, sosyal medyada çok konuşulmaya başladı ve merak konusu oldu.

Duru Nayman kim?

Duru Nayman, 1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Eğitimine ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi’nde devam ediyor.

Genç basketbolcu, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı.

Daha sonra Galatasaray Kadın Basketbol takımına transfer olan Duru Nayman, kariyerini sarı-kırmızılı takımda sürdürmektedir.

Guti’den Arda Güler’e övgü

Bir dönem Beşiktaş formasını da giyen Real Madrid efsanesi Guti Hernandez de “Arda Güler’ci” çıktı.

İspanyol efsane Guti, 19 yaşındaki Arda Güler’e övgüler yağdırdı.

AS gazetesine bir röportaj veren eski Beşiktaşlı, “Ancelotti Arda Güler’e daha fazla süre vermeye başladı. O çok ilginç bir oyuncu. Hücuma yönelik orta saha oyuncusu olarak oynuyor. Harika son paslar atıyor ve gol atma yeteneği de var” diye konuştu.

Guti, Arda’nın alacağı sürenin daha da artacağını belirterek “Önümüzdeki sezonlarda daha fazla ön plana çıkacak. Ona zaman vermeliyiz. 4-4-2 oynarsa Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Brahim Diaz gibi oyunculara daha fazla yer verebilir.” diye konuştu.