Real Madrid’den iki harika gol

Real Madrid’de Arda Güler, 61’de oyuna girdi

İspanya Ligi’nde Real Madrid, Espanyol’u 2-0 yenerek, 5. haftayı da kayıpsız kapattı. Los Galacticos’ta teknik direktör Xabi Alonso, bu sezon ilk kez yedek başlattığı milli futbolcumuz Arda Güler‘i 61. dakikada Gonzalo’nun yerine sahaya sürdü. Karşılaşmanın 22. dakikasında Eder Militao yaklaşık 30 metreden nefis bir şutla kaleci Marko Dmitrovic’i avladı: 1-0. Real’de 47’de sahneye çıkan Kylian Mbappe, Vinicus Junior’un pasında yine ceza sahasından sert bir şutla durumu 2-0’a taşıdı ve bu sezon 7. golünü kaydetti. La Liga’da bugün oynanan diğer karşılaşmada Levante, 30’da Axel Witsel ve 47’de Reis’in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan Girona’yı deplasmanda 43. dakikada Eyong, 49’da Rivera, 70’de Ivan Romero ve 90’da Koyalipou’nun golleriyle 4-0 yendi. Girona’da Fenerbahçe’den kiralanan kaleci Dominik Livakovic yedek kulübesinde yer aldı.