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Dulce Pontes, Ankara’da konser verdi

Portekizli sanatçı Dulce Pontes, Ankara’da sahne aldı. Özgün Fado tarzını dinlemek isteyen Ankaralılar konsere yoğun ilgi gösterdi.

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Portekizli sanatçı Dulce Pontes, Ankara’da sahne aldı. Dünyaca ünlü isimlerle defalarca aynı sahneyi paylaşan Dulce Pontes’in konserine Ankaralılar yoğun ilgi gösterildi.

Özgün Fado tarzıyla Portekiz’in geleneksel müziklerini uluslararası arenaya taşıyan Dulce Pontes, Ankara’da konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ana Salon’daki konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Dulce Pontes pek çok ünlüyle aynı sahnede yer aldı

Kariyerinde Cape Verde’nin dünyaca ünlü yıldızı Cesaria Evora’dan Brezilyalı şarkıcı Marisa Monte’ye, Jose Carreras’tan George Dalaras’a kadar farklı isimlerle aynı sahneyi paylaşan Pontes’in, çok sayıda ödülü bulunuyor.

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