Halkalı Güneş tutulması Tatacoa Çölü’nde gözlemlendi

Güneş’in etrafında “ateş çemberi” oluşturan halkalı Güneş tutulması Kolombiya’nın turistik bölgesi Tatacoa Çölü‘nde görüntülendi.

Güneş tutulmasını izlemek için çok sayıda kişinin geldiği Tatacoa Çölü‘nde karatmalı gözlükler ve teleskoplar kullanıldı.

Halkalı güneş tutulması başkent Bogota olmak üzere birçok kentte ilgiyle takip edildi.

Halkalı Güneş Tutulması, NASA tarafından incelenecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya’nın “iyonosfer” adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sondaj roketi fırlatılacağını bildirmişti.

Bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046’da gerçekleşmesi bekleniyor.

Güneş tutulmasının Kolombiya’nın turistik bölgesi Tatacoa Çölü‘nde görüntülendiği anlar

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