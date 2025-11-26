Güney Kore’de eski devlet başkanı hakkında 15 yıl hapis talebi

Güney Kore siyasetinde geniş yankı uyandıran davada, eski Başbakan Han Duck-soo hakkında ağır ceza talebi gündemde. Özel Savcı Cho Eun-suk’un ekibi, Seul Merkez Bölge Mahkemesi’nde görülen duruşmada Han’ın, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim girişimine destek verdiği iddiasıyla 15 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcılara göre Han, girişimi engelleme yetkisine sahip olmasına rağmen sorumluluklarını yerine getirmeyerek sürece katkı sundu.

Güney Kore’de savcıların iddiası: Engelleyebilecek tek yetkiliydi

Duruşmada yapılan açıklamada savcılar, Han Duck-soo’nun sıkıyönetim ilanı öncesi ve sonrasında attığı adımların girişimi desteklediğini savundu. Han’ın, süreci engelleyebilecek tek yetkili isim olmasına rağmen görevini yerine getirmediği ifade edildi.

Kararın açıklanacağı tarih

Dava sürecinin son aşamaya geldiği belirtilirken, Güney Kore‘nin eski Başbakanı Han hakkındaki hükmün 21 ya da 28 Ocak 2026’da açıklanmasının beklendiği aktarıldı.

