Yardım kuruluşlarından çağrı: İsrail’in Gazze saldırısı durdurulsun

Gazze’de faaliyet gösteren 20’den fazla yardım kuruluşu, İsrail’in Gazze Şehri’ne yönelik saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma acil çağrıda bulundu. Açıklama, Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu’nun İsrail’in Gazze’de soykırım suçu işlediği yönündeki tespitlerinin ardından geldi. İsrail ordusunun kentin harabeye dönmüş kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştırdığı günlerde Gazze’deki ölü sayısının 65 bine yaklaştığı bildirildi.

Yardım kuruluşlarından “kararlı adım” çağrısı

Norveç Mülteci Konseyi, Anera ve Save the Children gibi kuruluşların da aralarında bulunduğu gruplar yayımladıkları ortak bildiride, “Gazze’de tanık olduğumuz şey sadece eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket değil, aynı zamanda BM Soruşturma Komisyonu’nun artık soykırım olarak tanımladığı bir durumdur” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, “Devletler ellerindeki tüm siyasi, ekonomik ve hukuki araçları kullanmalı. Sadece söylem yetmez, bu an kararlı eylem gerektiriyor” denildi.

Gazze genelinde sivil kayıplar artıyor

Şifa Hastanesi yetkilileri, salı gecesi düzenlenen İsrail hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk en az 16 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, ölülerin yarısından fazlasının açlıkla boğuşan Gazze Şehri’nden olduğunu açıkladı. Şati Mülteci Kampı’ndaki bir daireye yapılan saldırıda bir çocuk ve annesi öldü.

El-Avde Hastanesi, Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki bir eve düzenlenen saldırıda üç kişinin, aralarında hamile bir kadının da olduğu belirtildi. Nasser Hastanesi yetkilileri ise Han Yunus yakınlarındaki Muvasi bölgesinde çadırlarına yapılan saldırıda anne-baba ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölü sayısı 65 bine yaklaştı

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre İsrail’in saldırılarında ölenlerin sayısı 64 bin 900’ü aştı; ölenlerin yaklaşık yarısını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Bakanlık sivil ve savaşçı ayrımı yapmıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise son saldırılara ilişkin yorum yapmazken daha önce Hamas’ı sivil alanlara askeri yapı inşa etmekle suçlamıştı.

İsrail Gazze Şehri’ne ilerliyor

İsrail ordusu, Salahaddin Caddesi üzerinden Gazze Şehri’nden güneye kaçmak isteyen siviller için yeni bir koridor açıldığını duyurdu. Orduya göre 350 bin kişi kentten ayrılırken, BM son bir ayda kuzeyden 238 binden fazla kişinin göç ettiğini bildirdi. Ancak yüz binlerce kişinin hâlâ kentte kaldığı tahmin ediliyor.

İsrail ordusu, bu kez Gazze Şehri’nin tamamında kontrolü ele geçirme sözü verdi. İsrailli askeri kaynaklar kentte 2 ila 3 bin arasında Hamas militanının kaldığını, örgütün artık çoğunlukla küçük gruplarla pusu ve bombalama gibi gerilla tarzı saldırılar düzenlediğini belirtti.

Katar’dan sert tepki

Katar Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, İsrail’in kara operasyonunu “en güçlü şekilde” kınadığını duyurdu. Açıklamada operasyonun Filistinlilere karşı yürütülen “soykırım savaşının uzantısı” olduğu ifade edildi. Katar, geçen hafta beş Hamas üyesi ile bir yerel güvenlik görevlisinin öldüğü saldırıya da tepki göstermişti.

Savaşın başlangıcı

Savaş, 7 Ekim 2023’te Hamas önderliğindeki silahlı grupların güney İsrail’e düzenlediği baskında yaklaşık 1.200 kişinin öldürülmesi ve 251 kişinin kaçırılmasıyla başlamıştı. İsrail’e göre halen Gazze’de 48 rehine bulunuyor ve bunların yarısından azının hayatta olduğu düşünülüyor.

