Fransa Normalleşme Aşamasına Geçti: Sınırlar Açıldı

Bir dakikadan az

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir takım koronavirüs kısıtlamalarının kaldırıldığını açıkladı. Fransa normalleşme adımlarını kafe ve restoranları açarak başlatmıştı. Avrupa Birliği ülkelerine seyahat yasağı da kaldırıldı.

Fransa’da insanlar ayrıca Covid-19 salgını nedeniyle büyük dramların yaşandığı huzurevlerindeki yakınlarını artık ziyaret edebilecek.

Almanya, Belçika, Hırvatistan ve İsviçre de bugün AB ülkeleriyle sınırlarını tamamen açtı.

İngiltere veya İspanya’dan Fransa’ya seyahat edenler iki haftalık bir izolasyon dönemiyle karşı karşıya olacak.

Fransa Normalleşme Adımları Neler?

Dün akşam ülkeye seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkenin “ilk zaferini” kazandığını söyledi ancak virüsün geri dönebileceği konusunda halkı uyararak “Yarın en kısa sürede bu ilk bölümdeki sayfayı tüm topraklarımızda çevirebileceğiz” dedi.

Bu ayın başlarında Fransa’nın birçok yerinde restoranlar, oteller ve kafelerin yeniden açılmasına izin verildi.

Macron, Pazartesi gününden itibaren, ülkenin en fazla sayıda vakayı kaydeden Paris bölgesinde de olacağını doğruladı.

Ayrıca, okulların 22 Haziran’dan itibaren liseler dışında yeniden açılacağını söyledi.

Ancak cumhurbaşkanı, “Bu virüsün gittiği ve tedbirleri tamamen bırakabileceğimiz anlamına gelmez. 2020 yazı diğerlerinden farklı bir yaz olacak. Salgının evrimini izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Fransa’da Mart ayında yapılması gereken ikinci belediye seçimlerinin 28 Haziran’da yapılacağı açıklandı. Seçim sürecinde kitlesel toplantılar yapılamayacak.

Fransa toprağı sayılan denizaşırı Mayotte ve Fransız Guyanası ise turuncu uyarı seviyesinde kalmaya devam edecek.

Fransa’da 29.400’den fazla insan koronavirüsten öldü ve ülkede neredeyse 194.000 onaylanmış vaka var. Yeni vakaların sayısı son günlerde önemli ölçüde yavaşladı.