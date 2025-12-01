Fenerbahçe son anda kurtardı

Galatasaray liderliği kaptırmadı

Trendyol Süper Lig’de derbi maçında Galatasaray, bir puan önünde lider olduğu Fenerbahçe’ye konuk oldu.

Karşılaşma öncesi çıkan tartışmada iki takım oyuncuları birbirine girdi.

Mücadeleyi eski başkan Ali Koç ve stat sponsoru olan iş insanı Hamdi Ulukaya da takip etti.

27. dakikada Leroy Sane’nin şutu savunmadan Oosterwolde’ye çarpıp yön değiştirdi ve kaleci Ederson’u yanıltarak ağlara gitti: 0-1

90+5’te Levent Mercan’ın ortasında Jhon Duran kafayla skoru dengeledi: 1-1. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray’ı 1 puan geriden izlemeyi sürdürdü.

Ligde aynı saatte oynanan bir diğer karşılaşmada Samsunspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

1-1

FENERBAHÇE-GALATASARAY

STAT: Chobani Stadyumu

HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Ali Şansalan (VAR)

GOL: Jhon Duran (Dk. 90+5) / Leroy Sane (Dk. 27)

SARI KARTLAR: Nelson Semedo, Oosterwolde, Ederson / Mario Lemina, Barış Alper, Osimhen, Uğurcan

FENERBAHÇE: Ederson – Nelson Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown (Dk. 89 Levent) – Edson Alvarez – Nene (Dk. 79 Oğuz Aydın), Asensio, İsmail Yüksek (Dk. 79 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 63 Anderson Talisca) – En Nesyri (Dk. 63 Jhon Duran)

GALATASARAY: Uğurcan – Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan – İlkay Gündoğan (Dk. 77 Arda Ünyay), Torreira (Dk. 90+6 Berkan Kutlu) – Sane, Sara, Barış Alper – Osimhen (Dk. 89 Icardi)