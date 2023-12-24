Safranın 6 faydası… Safran ekstresi ile gençleşin

Safran, milattan önce dahi kullanılan bir şifa kaynağıdır. Son zamanlarda popüler hale gelen safran ekstresinin ne olduğu, faydaları merak ediliyor. İşte, detaylar…

Safran nedir?

Safran (Crocus sativus), süsengiller familyasından, sonbaharda çiçek açan, çiğdem cinsinden soğanlı bir kültür bitkisi türüdür. Bitkinin yaprakları şeritimsi, mor çiçekleri üç tepeciklidir. Safran bitkisi daha çok İspanya, Fransa, İtalya ve İran’da yetiştirilir. Türkiye’de ise Safranbolu’da üretilir.

Arkeolojik kazılardan elde edilen bilgilerle tıptaki kullanımının 4.000 yıl önceye uzandığını öğrendiğimiz, Asurbanipal’in (M.Ö. 668 – 627) Asur, Sümer ve Akad kaynaklarından derlediği onbinlerce tabletten oluşan kayıtlarında yer alan, Roma’lı şair Ovidius’un (M.Ö. 43 – M.S. 17) mitologyadan örneklerle dünyanın oluşumunu ve yaşamı anlattığı dev eseri 15 ciltlik “Metamorfozlar”ında trajedi kahramanının çiçeğine dönüştüğü, Kleopatra’nın banyo suyuna serptiği, Büyük İskender’in ordularında yaraları iyileştirmek için kullandığı, Moğol akınlarıyla Pers İmparatorluğu’ndan Çin’e ulaştığı düşünülen, Çin tıbbında depresyon dahil doksandan fazla hastalığın tedavisinde katkısı olan safran deyim yerindeyse baharatların imparatoruydu.

Safran ekstresi nedir?

Safran, bir baharat olarak kullanılan ve Crocus sativus bitkisinden elde edilen bir ekstre şeklinde kullanılan bir bitkidir. Safran ekstresinin özellikle hafif ila orta derecede depresyon, anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk, premenstrüel sendrom ve Alzheimer hastalığı gibi psikolojik ve davranışsal bozukluklar üzerindeki etkisi giderek artan bir şekilde araştırılmaktadır.

Safran tableti faydaları nedir?

Takviye edici ürün olarak satılan safran kapsüllerinin ağır depresyona iyi geldiği, hücre yenilenmesine yarımcı olduğu, hafızayı güçlendirirken strese karşı direnç sağladığı ifade ediliyor. Güçlü bir antioksidan olan safranın, düzenli kullanımında yaşlanmayı yavaşlattığı ifade ediliyor.

Kimler safran ekstresi kullanabilir?

Kısa vadede safran takviyelerinin kullanılması çoğu insan için güvenli görünmektedir. Safran takviye olarak kullanıldığında tansiyon ilacı veya kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde sorun yaratabilir. Düzenli bir ilaç kullanıyorsanır; safran tableti almadan önce hekime danışmanızda yarar vardır.

Depresyon, stres, kaygı ve adet döneminde ciddi sancılar yaşayanların safran kapsülü kullanması tavsiye ediliyor.

Safranın sağlığa faydaları nelerdir?

Safran, hücrelerinizi serbest radikallere ve oksidatif strese karşı koruyan birçok antioksidan içerir. Antioksidanlar iltihaplanma, kalp hastalığı, kanser ve daha birçok hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Safran ruh halini iyileştirme potansiyeli nedeniyle Güneş Işığı Baharatı olarak da adlandırılır. Anksiyete veya depresif belirtiler yaşıyorsanız dikkate almanız gereken birçok doğal çözüm vardır . Safran takviyesi sizin için faydalı olacaktır.

Safran, serbest radikalleri nötralize eden bir antioksidan maddedir. Safranın bileşikleri, sağlıklı hücreleri öldürmeden kanser hücrelerini seçici olarak bastırabilir veya yok edebilir .

Safranın antikanser etkileri umut vericidir. Ancak bu konuyla ilgili henüz yeterli klinik çalışma mevcut değil.

Bununla birlikte safran, anti-inflamatuar ve antioksidan özellikleri, özellikle iltihaplanma veya oksidatif strese karşı zaten savunmasızsanız, kanser riskinizi azaltabilir.

Premenstrüel sendrom (PMS), adet döneminin başlangıcından önce ortaya çıkan bir dizi fiziksel, duygusal ve psikolojik semptomları tanımlar. Araştırmalar safranın PMS semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Çoğu kadın regl döneminde; pelvik ağrısı, şişkinlik, kramp, hassas göğüsler, değişken ruh hali, sinir, uyku sorunları, uyku sorunları, konsantrasyon sorunları, depresyon, cilt sorunları, ishal ve baş ağrısı yaşıyor. Birçok kadın PMS semptomları için ilaç dışı tedavileri tercih etmektedir. Safran, PMS semptomlarının, özellikle de depresyonun süresini ve şiddetini azaltmanın etkili bir yolu olabilir .

Yapılan çalışmalar safranın iştah kesici özelliği olduğunu ortaya koymuştur. Bu sebeple kilo sorunu yaşayanların safran tüketmesi öneriliyor. Elbette kilo vermek için sağlıklı beslenme ve spor yapmak büyük bir öneme sahip…

Safran kan şekeri düzeylerini düşürebilir ve insülin duyarlılığını artırabilir; bunların her ikisi de diyabetin önlenmesi ve yönetilmesinde önemlidir. Safran, diyabetik ve prediyabetik bireyler için iyi bir takviye olabilir.

2022 yılında yapılan bir çalışmaya göre: safranın diyabet hastaları üzerinde metabolik faktörlerin iyileştirilmesi, glisemik kontrol, lipit profili, oksidatif stres ve iltihaplanma dahil olmak üzere birçok olumlu etkisini ortaya çıkardı.

Safran güvenli mi?

Günde 1,5 grama kadar safran almak genellikle güvenlidir; bu, öğütülmüş baharatın 3/4 çay kaşığına eşittir. Safranın bir gramında 550-600 adet tam stigma ipliği bulunmaktadır. Günde 5 gramdan fazla safran tüketmek toksik hale gelebilir.

Birçok çalışma safranın yalnızca 30 mg’da yararlı olduğunu gösteriyor; bu ortalama bir insan için çok güvenli bir dozajdır. 30 mg safran yaklaşık 13 safran ipliğine denk gelir.

Alerjik reaksiyonlara ek olarak safranın olası yan etkileri arasında uyuşukluk ve mide bulantısı ve kusma gibi mide sorunları yer alır.

Kimler safran kullanmamalıdır?

Yüksek dozda safran almanın riskleri nedeniyle, aşağıdaki kişilere safran önerilmiyor;

Emziren veya hamile kadınlar

Bipolar bozukluğu olan bireyler

Kan sulandırıcı veya tansiyon ilacı kullanan kişiler

Karın ağrısına yatkın kişiler

Safraya alerjik reaksiyonları olan kişiler.



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