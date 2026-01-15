Portekiz’de köy takımı yarı finalde

Portekiz futbolunda mucize!

Portekiz Kupası’nda sıra dışı bir sonuç yaşandı.

3. Lig temsilcisi Fafe, aynı bölgede yer aldığı Premier Lig ekibi Braga’yı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

3. Lig A Grubu’nda Braga’nın B takımıyla birlikte yer alan küçük kulüp, liginde 16 karşılaşmada 23 puanla 10 takım arasında 4. sırada yer alıyor.

10 Ocak’ta Lig Kupası finalinde Vitoria Guimaraes’e 2-1 yenilerek kaybeden Braga, diğer kupada da aldığı sonuçla büyük şok yaşadı.

3. Lig temsilcisinin gollerini 42. dakikada Joao Pedro Palma Santos ve 70’te Carlos Daniel Barbosa da Silva atarken Braga’nın tek sayısını 90’da Mario Dorgeles kaydetti.

Ev sahibi sarı-siyahlılar, daha önceki turlarda Premier Lig’den Moreirense ve Arouca’yı elemişti.

Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı Braga’ya bağlı bir ilçe olan kasabanın futbol takımı, Premier Lig’de tarihinde sadece 1988-89’da mücadele edildi.

Kulüp, 1990-91 sezonunda şu anda Benfica Kulüp Başkanı olan Rui Costa’yı da kiralamıştı.

Portekiz Fafe mucizesini konuşuyor – Video