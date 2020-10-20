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Politika

AKP Genel Başkan Yardımcısı Koronavirüse Yakalandı

Koronavirüse yakalanan siyasetçilere AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da eklendi.

Photo of NationalTurk NationalTurk 1 saat önce
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İzmir Milletvekili Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurduğunu belirtti.

Sağlık durumunu Twitter’dan paylaşan Dağ “Vücut kırgınlığı şikayetiyle TBMM Hastanesi’ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Dualarınızı bekliyor, Hayırlı geceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

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