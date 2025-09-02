İstanbul Valiliği’nden sahipsiz hayvanlar için toplama genelgesi

İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’ne atıfta bulunuldu. Sahipsiz hayvanların, yerel yönetimler tarafından toplanarak hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükmünün altı çizildi.

Kanunun 6. maddesi uyarınca, sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde bakımevlerine götürülmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı. Yönetmeliğin ilgili maddesi de belediyelere bu konuda açık sorumluluk yüklüyor.

Şikâyetler arttı

Valilik, son dönemde özellikle bazı bölgelerde sahipsiz köpeklerle ilgili şikâyetlerin artış gösterdiğine dikkat çekti. Okulların açılmasına kısa bir süre kala, başıboş hayvanların vatandaşların güvenliği için tehdit oluşturabileceği belirtildi.

“Kamu düzeni ve güvenlik için zorunlu”

Vali Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelgede, sahipsiz hayvanlara yönelik toplama faaliyetlerinin kamu düzeni, çevre sağlığı ve vatandaş güvenliği açısından zorunlu olduğuna vurgu yapıldı. Yerel yönetimlerden, faaliyetleri mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütmeleri istendi.

