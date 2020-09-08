Papillon’un Özgürlüğü 42 Gün Sürdü

Kuzey İtalya’daki vahşi yaşam alanından kaçtıktan sonra medyada “Papillon” adı verilen bir boz ayı, bir aydan fazla süren kaçak hayatının ardından yeniden ele geçirildi.

Resmi adı M49 olan 4 yaşındaki erkek ayı, 27 Temmuz’da 9 bin metrekarelik alandan elektrikli çitleri geçerek kaçtı.

Ancak orman işçileri doğu Alpler’deki Trentino eyaletinin Lagorai bölgesinde bir “tüp tuzağı” ile ayıyı yeniden yakaladılar. İtalyan kamu yayıncısı RAI News, Papillon’un 42 günlük özgürlüğünün sona erdiğini bildirdi.

Fransız yazar ve kaçak mahkum Henri Charrière’in otobiyografik romanındaki karakterin adını taşıyan Papillon’un daha önce de birkaç kez kaçtığı öğrenildi.

M49’un yakalanması kamuoyunu ikiye böldü. Ulusal Çiftçiler Konfederasyonu (Coldiretti), ayının yakalanmasıyla dağlarda yaşayanların rahat bir nefes alacağını, bölgede agresifliği kanıtlanmış ayıların tarım ürünlerinin yüzde 30’una zarar verdiğini belirtti.

Hayvan hakları savunucuları ise Papilon’un yakalanışını hayvana yönelik zulüm olarak niteledi, ayının insanlara karşı saldırganlık içinde olmadığını, bu nedenle Çevre Bakanı Sergio Costa’dan konuya müdahale etmesini isteyeceklerini belirtti.

M49 geçen yıl da kafesinden kaçmış, ilk firarının ardından kendisine uydudan takip edilmesini sağlayan verici takılmıştı. M49, 27 Temmuz’da Trento yakınlarındaki barınağında elektrikli bariyerleri kırarak kaçmıştı.

M49’un kaçmasının ardından bölge halkına tehlike oluşturabileceği endişesiyle yerel makamlar, ayının vurulmasına izin vermiş, Çevre Bakanı Costa ise vur emrine karşı çıkmıştı