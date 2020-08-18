Çin: Koronavirüs Aşısı Yıl Sonuna Kadar Hazır Olacak

Devlete ait SinoPharm şirketinin yöneticisi Liu Cingcın tarafından yapılan açıklamada 2020 yılı sonuna kadar aşının piyasaya sürüleceği fiyatının da 140 dolar civarında olacağı bildirildi.

Nüfus yoğunluğu olmayan kırsal bölgelerde yaşayanlara aşı yapılmasının gereksiz olduğunu belirten Liu, “Büyük şehirlerde yaşayan özellikle işçi ve öğrencilere aşı yapılması gerekiyor. Nüfusumuzun hepsi aşı olmak zorunda değil” diye konuştu.

Liu, SinoPharm şirketinin yılda 220 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğunu, kendisinin de aşı olduğunu söyledi.

Liu Çin’in devlet destekli ülke çapındaki sigorta programının tüketiciler için aşı maliyetlerinin bir kısmını karşılayıp karşılamayacağından veya ülkenin ücretsiz aşılama programına dahil edilip edilmeyeceğinden bahsetmedi.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 22 milyon 52 bini aştı.