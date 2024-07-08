Politika

Özgür Özel’den Fransa soluna tebrik

Özgür Özel, Fransa'daki Sol İttifak'ın seçim zaferini kutladı, "Filistin Devleti'ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

NationalTurk08/07/2024
76 Bir dakikadan az
Özgür Özel'den Fransa soluna tebrik
Özgür Özel'den Fransa soluna tebrik
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fransa’da genel seçimlerin ikinci turunu birinci sırada bitiren Sol İttifak’ı kutladı. Özel, “İttifak’ın Filistin Devleti’ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Fransa’da genel seçimlerin ikinci turu yapıldı. Buna göre, ikinci turu sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı. Macron’un partisi Rönesans ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi üçüncü sırada yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol İttifak’ın seçim zaferini sosyal medya hesabından kutladı.

Özel’in açıklaması şöyle:

“Fransa’da Parlamento Seçimleri’nin 2’nci turunda aşırı sağa karşı büyük bir zafer kazanarak seçimleri 1’inci sırada bitiren Sol İttifak’ı kutluyor, İttifak’ın Filistin Devleti’ni tanıma iradesini memnuniyetle karşılıyorum.”

Fransa’da seçimlerde sandıktan sol ittifakı çıktı

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NationalTurk08/07/2024
76 Bir dakikadan az
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