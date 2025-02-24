Ali Koç MHP Genel Başkanı Olmak İstiyor iddiaları şaşkınlık yarattı. Türkiye’nin En Zengin ve saygın Ailelerinden Koç Ailesinin En Medyatik figürü Ali Koç MHP Genel Başkanı olmak istiyor iddiaları Siyaset Kulislerini sarstı .

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Genel Başkanlığı’na aday olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Fenerbahçe yönetimi de iddiaları yalanladı ve kamuoyunun bu tür söylentilere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

Ali Koç MHP Genel Başkanlığı’na aday olacağı yönündeki iddialar üzerine, Fenerbahçe Kongre Üyesi Avukat Fatih Şaşıoğlu, bu iddiaların asılsız ve siyasi nezaketten uzak olduğunu belirterek, kamuoyunun itibar etmemesi gerektiğini vurguladı. Şaşıoğlu, “Bugün bazı kaynaklarda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç hakkında birtakım iddialarda bulunulmuş ve Fenerbahçe’nin şampiyonluğu halinde Sayın Ali Koç’un Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olacağı ileri sürülmüştür.

Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki, kutlu bir görev olan MHP Genel Başkanlığı vazifesi, Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından yerine getirilmektedir. MHP Genel Başkanlığı hakkında asılsız iddialar, siyasi nezaketten uzaktır.” ifadelerini kullandı.

Ali Koç MHP İddiasının Kaynağı

Ali Koç MHP Genel Başkanlığı’na aday olacağı yönündeki iddialar, gazeteci Memduh Bayraktaroğlu tarafından ortaya atıldı. Bayraktaroğlu, ZankaTV YouTube kanalında yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe şampiyon olursa Ali Koç, MHP’nin Genel Başkanı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu durumun farkında” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündem olurken, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bayraktaroğlu’nun bu iddiası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilerleyen dönemde aktif siyasetten çekilebileceği yönündeki spekülasyonlarla ilişkilendirildi. Ancak ne MHP ne de Ali Koç tarafından bu iddiaları destekleyen herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca, MHP Parti Tüzüğü’nün 69/5. maddesinde Genel Başkan adayı olabilme şartlarının açıkça belirtildiğini ve bu iddiaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ekledi. Şaşıoğlu, “Tüm kulvarlarda başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe Spor Kulübü hakkında, özellikle kritik derbiye bir gün kala bu iddiaların gündeme getirilmesi, deyim yerindeyse suyun bulandırılmaya çalışılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir.” diyerek sözlerini tamamladı.