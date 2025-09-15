12 Dev Adam coşkuyla döndü

12 Dev Adam’dan Türkiye’ye teşekkür

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan 12 Dev Adam, A Milli Basketbol Erkek Takımımız, yurda döndü. Havaalanında konuşan Baş antrenör Ergin Ataman, “Yıllar sonra gelen gümüş madalya tabii ki büyük bir başarı, Türk milleti bu çocuklarla gurur duyuyor. Ancak ben çok üzgünüm. Tarih her zaman şampiyonları yazar ve biz bunu kıl payı kaçırdık. Bizlere inanan, ülkemizde ekran başında o kupayı heyecanla bekleyen vatandaşlarımızdan özür diliyorum. Türk basketbolunu yeniden Avrupa’nın en tepesine taşıyan bu çocukların yakın gelecekte bu kupayı ülkemize getireceğine gönülden inanıyorum. Şampiyona boyunca her geçen gün artan bir destekle bizleri bağrına basan Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Bu gençler, bu çocuklar Türk bayrağını büyük bir hırsla bütün dünyaya en iyi şekilde en son saniyeye kadar temsil ettiler. Gururluyuz ama ben şahsım adına çok üzgünüm. Şampiyonluğu Türk milletine getirmeyi çok hayal ediyordum. Son topta şampiyonluğu verdik ama Türk halkına tekrar basketbolu sevdirdik. O yüzden bu çocuklara tekrar teşekkür ederim.” “Şampiyona boyunca bizleri bağrına basan tüm Türk milletine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Alperen Şengün: 12 Dev Adam ruhu geri döndü

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda muhteşem bir performans sergileyen Alperen Şengün ise “Hepinize bize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok istedik, inandık. Bütün turnuva boyunca birbirimize kenetlendik, aile olduk. Gerçekten çok istedik ama olmadı. En azından uzun yıllar sonra böyle bir başarı elde ettiğimiz çok mutluyuz. Ama size söz veriyoruz ki biz yine buralara geri geleceğiz. 12 Dev Adam ruhu tekrardan geri geldi bizim için de. Önümüzde uzunca yıllar var. Daha genç takımız. Sözümüzü tutacağız, o kupayla ülkemize döneceğiz bir gün” ifadelerini kullandı. Cedi Osman da “Bu 21 gün boyunca desteğinizi hep hissettik. Gönül isterdi buraya kupayla dönmek ama maalesef başaramadık. Ama inanın elimizden gelen en iyisini yaptık. Umarım sizleri gururlandırabilmişizdir birazcık. Biz elimizden gelenin en iyisini yaptık. Sizin desteğiniz olmadan buralara gelmek çok zor olurdu. İyi ki varsınız, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.