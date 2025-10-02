İngiltere’de terör saldırısı

İngiltere’deki sinagoglarda alarm

İngiltere‘nin Manchester kentindeki bir sinagoga saldırı düzenlendi. Musevilerin Yom Kippur bayramını kutladığı sırada sinagogdaki kalabalığın üzerine bir araç daldı. Olayda iki kişi hayatını kaybederken en az 3 kişi ağır yaralandı. Manchester polisi, saldırganı ateş açarak öldürdü. Olayın yaşandığı bölgede yaşayan Olivia Gold, “Bu korkunç bir saldırı. Biz sessiz bir cemaatiz. Bizi rahat bırakın. Bu tür olayların yaşanmasını istemiyoruz. Polisin hemen harekete geçmesi harikaydı. Büyük bir katliam önlendi” dedi. Yurtdışından dönen İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olayla ilgili acil kabineyi toplarken, “Sinagoglardaki güvenliği artıracağız. Musevi vatandaşlarımızın güvende olması için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.