Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanlığına Silahlı Saldırı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İl Başkanlığına sabah saatlerinde 6-7 el ateş açıldığını duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu şunları kaydetti:

“06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.

Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur.

Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır.”

31 Mart günü de İYİ Parti’nin İstanbul İl Başkanlığı binasına bir mermi isabet etmişti.

06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 6, 2023

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