Donald Trump, “Forbes” milyarderler listesinde birçok sıra kaybetti. Eski ABD Başkanı’nın büyük kayıplarının arkasında ne var? / Donald Trump: Serveti 700 Milyon Dolar Eridi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın serveti, Forbes dergisi tarafından yapılan tahmine göre 2022 sonbaharından bu yana 700 milyon dolar (yaklaşık 639 milyon avro) düştü ve şu anda 2,5 milyar dolar (yaklaşık 2,25 milyar avro) oldu.

Trump, derginin milyarderler listesinde 205 sıra gerileyerek 1.217. sırada yer aldı. Nedeni ise kısa mesaj hizmeti Truth Social: Sosyal medya işi, Trump’a şu ana kadar 550 milyon dolar (yaklaşık 505 milyon euro) zarar getirdi.

Cumhuriyetçi eski başkan, platformu Ekim 2021’de Twitter’ın Kongre Binası’na baskın düzenlediği ve sahte haberler yaydığı için geçici olarak askıya almasının ardından başlattı.

2022’de Trump, net serveti 700 milyon dolar artarak 3,2 milyar dolara çıktıktan sonra Forbes’in Amerika’nın En Zengin 400 Vatandaşı listesindeki yerini geri aldı. Rapora göre, bu büyük ölçüde Truth Social’ın yaratılmasından kaynaklanıyordu, çünkü Trump başlangıçta destekçileri arasında heyecan yarattı.

Hisse senetleri zirvesinin yüzde 92 altındaydı

Twitter’ın Elon Musk tarafından devralınması ve tüm teknoloji sektöründeki önemli kemer sıkma önlemleri, sosyal medya ortamını değiştirdi ve iş dünyası çöktü. Örneğin, bu yılın 3 Nisan’ında, Truth Social’ın hisseleri gördüğü zirveden yüzde 92 düştü ve şu anda hisse başına 14 dolardan işlem görüyor.

Başlangıçta değer geçici olarak 175 dolar (yaklaşık 160 avro) seviyesindeydi ve daha sonra 45 dolar (yaklaşık 41 avro) civarında dalgalandı.

Şu anda Truth Social’a her ay yaklaşık 100.000 yeni kullanıcı kaydoluyor. Forbes’a göre, toplam sayının yaklaşık beş milyon olduğu tahmin ediliyor. Başlangıçta Trump, ağın 2026 yılına kadar yaklaşık 81 milyon kullanıcıya sahip olacağını tahmin etti. “Forbes”un bildirdiği gibi, Trump’ın bazı destekçileri artık Truth Social konusunda başlangıçtaki kadar hevesli değiller.

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