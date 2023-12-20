Rektör yine sahnede! “Kahvaltı şahsi ikramımdır”

Şeb-i Arus törenleri için gittiği Konya’da kaldığı otele olan şikayetini İstanbul Üniversitesi’nin internet sitesinden yayınlatan Osman Bülent Zülfikar yine gündemde.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Osman Bülent Zülfikar yine bir skandala imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ağustos tarihinde yayınladığı genelge ile İstanbul Üniversitesi’ne rektör Mahmut Ak yerine atanan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, ilk işi olarak kardeşini danışman olarak atamış ve tepkilerin odağı olmuştu.

Geçtiğimiz gün okulun web sitesinde Konya’da ailesi ile gittiği bir otelde, rezervasyon yaptırdığı ve saatlerce odalarına giriş yapabilmek için sıra beklediklerinin duyurusunu yapan Zülfikar, tepkilerin ardından yazıyı kaldırtmıştı.

Osman Bülent Zülfikar yine sahnede

Otel şikayetinin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul Üniversitesi’nin internet sitesinde yine garip bir içerik yer aldı.

“Genç akademisyenlerle buluşma” isimli duyuruda “İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar’ın şahsi ikramı olan kahvaltının ardından gerçekleşen…” cümlesinin kullanılması sosyal medyada yine gündem oldu.

Okulun kendi imkanlarıyla verilen kahvaltıda kendi reklamını yapması, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Açıklama şöyle;

İstanbul Üniversitesi’nin Sitesini Şikayetvar’a Çevirdi!

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