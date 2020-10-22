Elinde Megafonla Biden İçin Oy İstedi

Kasım seçimi öncesi ABD’de tansiyon yükselirken Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump ve Demokratların başkan adayı Joe Biden, kalan sürede ABD’li vatandaşlara vaatlerini aktarmaya devam ediyor.

Anketlerde Biden önde giderken eski başkan Barack Obama da seçim bölgesinde Biden’ın kampanyasına destek verdi.

Trump ile yapacağı münazara için seçim çalışmalarına ara veren Biden’ın boşluğunu eski başkan doldurdu. Obama 8 yıl boyunca yardımcılığını yapan Joe Biden’a destek olmak için Pensilvanya’da Demokratların etkinliklerine katıldı. Obama elinde megafonla Biden için oy isterken siyahi siyasetçiler ve cemaat liderleriyle de toplantılar yaptı.

ABD seçimlerinde Pensilvanya en kritik eyaletlerden biri. Eyalette uzun süredir Demokrat Parti hakimdi ancak 2016 seçimlerinde büyük bir sürprize sahne olarak seçimi Trump kazanmıştı.