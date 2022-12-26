Kılıçdaroğlu: İstanbul’da Hemen Seçime Gidelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yaparak, “Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz” dedi.

İnternet medyası ve yabancı medya temsilcileri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik artan baskıların altını çizerek şunları söyledi:

“Erdoğan’a şu çağrıyı yapıyorum; eğer sen gerçekten millet iradesine inanıyorsan ve güveniyorsan, gerçekten demokrasiye inanıyorsan kurşun askerlerini geri çek. Etkilediği yargıcından bürokratına kadar hepsini bir sefer geri çek. Anayasayı süratle değiştirelim. Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz.”

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Sen yargıyı sopa olarak kullanıp bunları yapıyorsun. Ama millet bunun doğru olmadığını biliyor ve görüyor. Demokrasiye inanıyorsan, Ekrem Bey’in yanlış bir şey yaptığını kamuoyuna deklere etmek istiyorsan, onu gereksiz yere suçlamak istiyorsan o zaman en güçlü irade milletin iradesidir. Gidelim milletin iradesine hemen seçimleri yapalım. Yüreğin yetiyorsa gel aynı şeyi Yalova için de yapalım. Üç bilirkişi raporu, üçü de belediye başkanının lehine hala göreve başlatmıyor.”

Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin ise “Erdoğan ve onun yakın çevresi olayı kişi ekseninde götürmek için anketler bu çerçevede yapıyor. Tartışmalar, konuşmalar, televizyon programları, ‘Aleni olsun, benim olsun’ üzerinden yapılıyor. Bunun bilinçli bir yönlendirme olduğuna inanıyorum. Bilinçli bir yönlendirme var. Yani kendimize bir kral alıyoruz. Kurallardan vazgeçtik, bir kral var bunu beğenmiyoruz ve yerine yeni bir kral arıyoruz. Biz kural istiyoruz, kral değil. Kral kim olursa olsun. Ama kurallarına göre çalışan bir devlet yapısı istiyoruz burada. Demokrasi olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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