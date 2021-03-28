Atatürk büstüne kin dolu saldırı

Tekirdağ’da bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstü ve okul duvarına spreyle nefret dolu yazılar yazıldı. Saldırıda bulunanlar sayfa sayfa mektup bıraktı. CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, “Saray’ın vesayeti altındaki yargı tarafından okullardan Andımızın, devlet nişanlarından Atatürk’ün kaldırılması bu müessif saldırıları cesaretlendiriyor” diyerek tepkisini paylaştı. Saldırıları kınayan TBMM Başkanı Şentop, faillerin tespiti için gerekli çalışmaların süratle sürdürüldüğünü bildirdi.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’ndeki Nizamettin Demirdöven İlkokulu’nda Atatürk büstüne çirkin saldırıda bulunuldu.

Atatürk büstünün üstüne ve okul duvarına spreyle yazılar yazıldı. Saldırıda bulunanlar bir de sayfalarca mektup bıraktı. Nefret içeren mektupta, “Okullarda İslamı öğretmek yasak. Atatürk’e tapan insanlar yetiştirmek putperestliktir” gibi ifadeler yer alıyor.

İlkokul bahçesinde açıklamalarda bulunan CHP Tekirdağ İl Başkanı Şener Zeynel Saygın, “Şiddetle kınıyoruz. Bu yeni bir olay değil. Senelerdir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetin temel değerlerine karşı girişilen hareketlerin bir sonucu. Ne ilk, ne de son bu. Umarız bu son olur. Bu kişinin hemen yakalanıp adli makamların önüne çıkartılması için gereğinin yapılmasını istiyoruz. CHP olarak bu tür olayların hep takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise, “Andımızın kaldırılması ve madalyalardan Atatürk kabartmasının çıkarılmasının ardından Marmaraereğlisi’ndeki Yeni Çiftlik İlköğretim Okulu’nda Atatürk büstünün üzerine “Atatürkçülük putperestliktir” ibareli kin dolu yazı bırakıldı. Atatürk’ü silemezsiniz” ifadelerini kullandı.

ORGANİZE SALDIRILAR

Marmaraereğlisi’ndeki Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu’nun yanı sıra Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesinde de Atatürk büstüne saldırılar olduğu ortaya çıktı.

Görüntüler için CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Anlaşılan o ki örgütlü bir saldırı ile karşı karşıyayız. Atatürk büstlerine saldıranlar kadar onlara cesaret verenler de suçludur. Anlaşılan sadece Atatürk değil, Atatürk’ün ülkemize getirdiği bağımsızlık da birilerini rahatsız ediyor! Takipçisiyiz. Suçlular bulunana kadar bu olayın peşini bırakmayacağız” dedi.

3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Sabah saatlerinde ilkokula gerçekleşen ilk eylem, atıl durumdaki güvenlik kamerasının bulunmadığı okulda yapıldı. Akşam saatlerinde aktif durumdaki Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesi’ne yapılan eylemlerde şüpheliler tespit edildi. İlk belirlemelere göre eylemin 3 kişi tarafından yapıldığı üzerinde duruluyor. Emniyet güçlerinin soruşturması sürüyor.

CHP Marmaraereğlisi İlçe Başkanı Tolga Çalışkan, “İlçedeki Yeniçiftlik Mahallesi’nde yaşayan kişilerin yüzde 90’ı Selanik göçmenidir. Atatürk’ün hemşehrileri olan bir ilçede böyle bir şeyin yaşanması çok manidar bir durum” diyerek kasıtlı provokasyona dikkat çekti.

ŞENTOP: ALÇAKÇA SALDIRIYI KINIYORUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ’da Atatürk büstlerine yapılan saldırılarla ilgili sosyal medyadan kınama mesajı yayımladı. Şentop, şu ifadelere yer verdi:

* Tekirdağ’ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir.

“ANDIMIZ VE DEVLET NİŞANI KARARI CESARETLENDİRİYOR”

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, “Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde Atatürk büstüne yapılan saldırıyı lanetliyorum. Saray’ın vesayeti altındaki yargı tarafından okullardan Andımızın, devlet nişanlarından Atatürk’ün kaldırılması bu müessif saldırıları cesaretlendiriyor. Saldırganların derhal yakalanmasını bekliyoruz” diyerek tepkisini paylaştı.

CHP ÖNERGE VERECEK

Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Opet Anadolu Lisesinde de Atatürk büstüne saldırılar olmasının ardından akşam saatlerinde olay yerine giden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Saldıranlar bir an önce yakalansın. Yarın hem İçişleri hem de Milli Eğitim Bakanlarının yanıtlaması için önerge vereceğim” açıklamasında bulundu.