Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde İBB ve belediyelere rüşvet suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında hazırlanan 579 sayfalık iddianame tamamlandı. Aralarında 40 tutuklunun da bulunduğu 200 şüpheli hakkında düzenlenen iddianamede, örgüt elebaşı Aktaş’ın, kurduğu ihale sisteminin devamı için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP’li belediye başkanları ile siyasilere para ve araç desteğinde bulunduğu iddia edildi.

İhale sisteminde rüşvet ağı iddiası

İddianamede, Aktaş’ın 2020 yılından itibaren yönünü İBB ve ilçe belediyelerine çevirdiği, İETT, İSFALT, İGDAŞ, Beşiktaş, Avcılar ve Esenyurt belediyelerinde aldığı ihalelerle örgüte “altın çağ” yaşattığı ifade edildi.

Örgütün en fazla ihaleyi Beşiktaş Belediyesi üzerinden aldığı, Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve yöneticilerle rüşvet ilişkisi kurarak sistem üzerinde hâkimiyet sağladığı ileri sürüldü.

Tanık beyanları ve ses kayıtları

Dosyada tanık Arif O. tarafından sunulan bir ses kaydında, Aktaş’ın “En tepesi benim, ben geldim.” sözlerinin yer aldığı belirtildi. Bu ifadenin, örgütün tepe yönetiminde Aktaş’ın bulunduğunu ortaya koyduğu değerlendirildi.

Akrabalar üzerinden şirket devri

İddianamede, Aktaş’ın dikkat çekmemek ve hukuki yaptırımlardan kaçınmak amacıyla kurduğu firmaları kardeşleri ve akrabalarının üzerine yaptığı, bu kişilerin ekonomik ve ticari bilgi açısından yeterli olmamalarına rağmen şirketlerin yönetimini devraldığı ifade edildi.

Ayrıca, farklı alanlarda kurulan firmalar arasında organik bağ bulunmamasına özen gösterildiği, bu yolla olası bir soruşturma durumunda sorumluluğun gizlenmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Beşiktaş Belediyesi’nde usulsüzlük iddiası

Beşiktaş Belediyesi’nde yapılan bazı ihalelerde, yaklaşık maliyet ve pazarlık aşamasına davet edilen firmaların belediye tarafından değil, doğrudan Aktaş tarafından belirlendiği iddia edildi.

Yapılan aramalarda, örgüte ait adreslerde başka firmalara ait kaşeler bulunduğu, bu kaşelerle sahte maliyet teklifleri hazırlandığı ve firma yetkililerinin imzalarından habersiz oldukları tespit edildi.

Siyasilere yönelik rüşvet iddiaları

İddianamede, “Aziz İhsan Aktaş, 2024 yerel seçimleri öncesi CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat aracılığıyla Ekrem İmamoğlu’na para, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara’ya araç ve para, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’e araç desteği, Beşiktaş Belediyesi yöneticilerine nakit para ve araç rüşveti vermiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, CHP’li siyasetçiler Baki Aydöner ve Hakan Bahçetepe’ye de araç tahsis edildiği, bu yolla ilgili belediyelerde ihalelerin alınmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Paranın teslimiyle ilgili tespitler

Şüpheli Ümit Gözütok’un, örgüt üyesi Ömer Güngör ile birlikte, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a teslim edilmek üzere Sırrı Küçük’e 5 milyon lira verdiği bilgisine iddianamede yer verildi. Gözütok’un, örgüt açısından “önemli bir konumda” olduğu vurgulandı.

İhalelerde tekel yapısı oluşturuldu

İddianamede, Aktaş’ın yönettiği firmaların belediyelere düzenli olarak teklif verdiği, bu ihalelerde sürekli aynı şirketlerin yer aldığı, örgüt dışındaki firmaların teklif sunmadığı veya geçersiz sayıldığı belirtildi.

Aynı yapıya bağlı firmaların ihaleleri kazandığı, bu yöntemle belediyelerde kontrolün ele geçirildiği ifade edildi.

“Gizlilik ve itaat” vurgusu

Örgüt içinde sıkı bir bağlılık ve hiyerarşi bulunduğu, Aktaş’ın talimatlarının eksiksiz uygulandığı, savunma ve bilgi toplama sisteminin örgüt bilinciyle yürütüldüğü kaydedildi.

İddianamede, Aktaş’ın kamuoyu tarafından tanınmamak için özel çaba gösterdiği, isminin kamuya açık belgelerde yer almaması için dikkatli davrandığı belirtildi.

