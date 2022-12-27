Yunanistan’ın başkenti Atina’da birçok turistik yer, şehirden sadece kısa bir araba veya otobüs yolculuğu mesafesindeki kolay günlük gezilerle ulaşılabilecek konumda. / Atina’dan Günübirlik Turlar: Top 15

UNESCO listesindeki Daphne Manastırı, ilham verici Kaisariani Manastırı, yürüyüşçüler için bir cennet olan Parnitha Dağı ve Atina Rivierası kıyı şeridindeki muhteşem Vouliagmeni Gölü bunlardan sadece birkaçı.

Atina günübirlik turları ile yapacağınız gezilerden herhangi biri, Yunanistan tatil programınıza harika bir katkı sağlayacaktır. Atina’dan yapılacak en iyi günübirlik geziler listemizle ziyaret etmek ve maceralarınızı planlamak için en iyi yerleri keşfedin.

1. Delfi

Parnassus Dağı’nın iki sarp zirvesi arasındaki büyüleyici bir doğal ortamda, Delphi’nin arkeolojik kalıntıları büyüleyici. Antik Yunan döneminde bu efsanevi yerde, bir kahin tavsiye ve kehanetler paylaştı.

UNESCO listesindeki bu ilgi çekici Dünya Mirası Alanı MÖ 6. yüzyılda Yunanistan’ın en önemli dini merkezlerinden biriydi. Antik çağlarda hacılar, Delphi’nin Apollon Tapınağı’nda Apollon kehanetini (tanrı Apollon’un sözlerini kanalize ettiğine inanılan bir peygamber) duymaya gelirlerdi.

Delphi’yi ziyaret etmenin en önemli yanlarından biri, Apollon Tapınağı’na giden Kutsal Yol boyunca yürümektir.

Delphi Arkeoloji Müzesi, arkeolojik alanda ortaya çıkarılan nesneleri sergiliyor ve Miken döneminden Geç Antik Çağ’a kadar uzanan antik Yunan eserlerinin dünyanın en iyi koleksiyonlarından biri olarak kabul ediliyor.

Delphi, Atina’ya 180 kilometre uzaklıkta ve yolculuk yaklaşık 2,5 saat sürse de günübirlik olarak ziyaret etmek mümkündür.

2. Meteora / Atina Günübirlik Turlar

Nefes kesici derecede gerçeküstü Metéora manastırları, Tesalya Vadisi’nin ovalarındaki kayalık megalitlerden oluşan rüya gibi bir manzara sunuyor. İlk münzeviler Yunanistan’ın bu uzak köşesine en azından 11. yüzyılda dünyadan çekilmek ve tanrısallığı düşünmek için geldiler. Hristiyan Ortodoks rahipler, 14. yüzyılda burada manastırlar inşa etmeye başladılar.

Başlangıçta 24 manastır, baş döndürücü kayalıkların kenarlarına inşa edilmiş veya 300 metre yüksekliğe kadar dik kumtaşı oluşumlarının üzerine tünemiş bu şaşırtıcı yerde duruyordu.

Şu anda Metéora manastırlarında yalnızca küçük bir keşiş ve rahibe grubu yaşıyor ve ibadet ediyor. Metéora’daki etkinliklerin çoğu, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak belirlenmiş bu son derece popüler bir seyahat destinasyonu olduğundan, turizm odaklıdır.

Yüksek bir kaya oluşumunun üzerinde duran Kutsal Büyük Meteoron Manastırı olağanüstü manzaralar sunar. 14. yüzyılda kurulan Büyük Meteoron Manastırı en büyük manastırdır. Öne çıkan özellikler arasında 16. yüzyıl freskleri ve Yunan Ortodoks dini ikonları ve Bizans dönemi el yazmalarından oluşan bir koleksiyon yer alır.

Metéora’daki en çarpıcı manzaralardan biri olan Rousanoú Manastırı, dik zirveleri taçlandıran birkaç binadan oluşur. Yeterli zamanı olan turistler bir manastırdan diğerine yürüyüş yapabilirler.

Metéora, Atina’dan yaklaşık 350 kilometre uzakta. Mesafe uzunluğu nedeniyle Metéora’da en kolay ve en iyi deneyim için, gidilecek yol rehberli bir gezidir.

3. Miken: Yunan Mitolojisinin Efsanevi Şehri

Agamemnon şehrinin gerçek hayattaki yeri Yunan mitolojisinde (Homer tarafından sık sık bahsedilir), Miken arkeolojik kalıntıları Atina’ya 120 kilometre ve Nafplio’ya yaklaşık 25 kilometre mesafede.

Miken, bu tepe yerleşimindeki müstahkem kalenin özellikle MÖ 14. ve 13. yüzyıllarda antik Miken uygarlığının önemli bir merkezi olduğu Tunç Çağı’na kadar uzanır. Burada ortaya çıkarılan en eski arkeolojik parçalar, Prehistorik Çağ olarak kabul edilen MÖ 15. yüzyıla ait.

Ziyaretçiler antik sarayların, çeşmelerin, surların kalıntılarını ve ünlü Aslan Kapısı’nı ve “Agamemnon Mezarı”nı (“Atreus Hazinesi” olarak da anılır) görebilirler. Kalıntıların çoğu, antik dönemleri göz önüne alındığında oldukça iyi korunmuştur.

4. Atina Rivierası (Apollon Sahili)

Bu güzel sahil şeridi, Atina’nın sadece birkaç kilometre dışında başlar ve Soúnion Burnu’na ulaşana kadar yaklaşık 100 kilometre (arabayla iki saat) uzanır. Bölgede birçok arkeolojik kalıntının yanı sıra kaplıcalar, beş yıldızlı oteller, geleneksel restoranlar, golf sahaları, plaj kulüpleri, yelken kulüpleri ve yat limanları bulunmakta.

Yaz aylarında, tatile gidenler ılık havanın tadını çıkarır, palmiyelerle çevrili sahil kordonlarında yürüyüşe çıkar ve bakımlı kumsallarda güneşin tadını çıkarır.

Atina Rivierası’nın öne mekanları tarihi Lavrio limanı, büyüleyici Vouliagmeni Gölü, su altı mağaraları ile tedavi edici doğal kaplıcalar; ve Soúnion Burnu’nda Akdeniz’in ışıltılı zümrüt mavisi sularına bakan dik bir kayalığın üzerinde görkemli bir şekilde duran Dor tarzı etkileyici Poseidon Tapınağı (MÖ 5. yüzyıla kadar uzanan).

Toplu taşıma araçlarını kullanarak Atina Rivierası boyunca yer alan birçok cazibe merkezini ziyaret edebilirsiniz. Tramvay, Atina şehir merkezindeki Syntagma Meydanı’ndan kalkıyor.

5. Aegina, Poros ve Hydra Adaları / Atina’dan Günübirlik Turlar

Saronik Körfezi’nin sakin mavi sularıyla çevrili Aegina, Poros ve Hydra adaları, Atina’daki turistler için günübirlik geziler için kolay yerlerdir. Üç adaya da Pire limanından (Atina’dan 12 kilometre) feribotla ulaşılabilir.

Atina’ya en yakın olan Aegina Adası (Pire’den 40 dakikalık bir feribot yolculuğu), Yunanistan’ın en iyi korunmuş antik tapınaklarından biri olan Aphaia Athena Tapınağı ile ünlüdür. Görülmesi gereken diğer cazibe merkezleri arasında Apollon Tapınağı’nın antik kalıntıları ve Aegina Sfenks’in MÖ 6. yüzyıldan kalma ünlü bir heykelinin bulunduğu Arkeoloji Müzesi yer alır.

Güzel kumlu kıyı şeridi ve berrak sularıyla tanınan Poros Adası (Pire’den bir saatlik feribot yolculuğu), aile yaz tatilleri ve Atina’dan hafta sonu gezileri için idealdir.

Atina’dan biraz daha uzak ama yine de günübirlik kolay bir gezi olan Hydra Adası, tek toplu taşıma aracının eşekler olduğu büyüleyici bir destinasyondur. Dar Arnavut kaldırımlı sokaklar ve yaya geçitleri eski dünya havasına katkıda bulunur.

Üç adayı da bir günde görmenin bir yolu (ve Pire’den feribotla seyahat etmekten çok daha kolay) Hydra, Poros ve Aegina adalarını kapsayan günübirlik turlardır.

6. Korint

Atina’dan yaklaşık 85 kilometre ve Miken’den 40 kilometre uzaklıkta olan Corinth, hareketli bir sahil manzarasına ve çok çeşitli mağaza, restoran ve kafelere sahip modern bir liman kentidir.

Antik Korint’in en yüksek noktasında duran ikonik Apollon Tapınağı (MÖ 5. yüzyıla tarihlenir), muhteşem bir manzaraya sahip. Daha yakından bakıldığında, tapınağın masif Dor sütunları, anıtın orijinal ölçeği ve ihtişamı hakkında bir fikir veriyor.

Sitedeki diğer kalıntıların çoğu, forum, hamam, tiyatro, Octavia tapınağı ve Asklepios şifa tapınağı dahil olmak üzere MS 1. yüzyıla (Roma yönetimi döneminde) aittir.

Saronik Körfezi boyunca bir araba yolculuğuyla başlayan ve Korint’e varmadan önce arkeolojik alan ve Antik Korint Müzesi turu için Korint Kanalı’nda kısa bir süre duran Atina’dan Korint Yarım Gün Gezisi ideal bir turdur.

7. Romantik Nafplio Şehri / Atina Günübirlik Turlar

Argolic Körfezi’ndeki korunaklı bir koyda yer alan bu pitoresk liman, eski dünya romantizmiyle dolu. Nafplio’nun canlı Akdeniz ambiyansı, şehrin her yerinde, özellikle de sahil kafelerinde ve atmosferik ara sokaklarda bulunur.

Zengin bir mirasa sahip olan Nafplio’nun geçmişi, Argonautic Expedition ve Truva Savaşı ile Prehistorik Çağ’a kadar uzanıyor. Daha sonra, fetheden Romalılar, Bizans İmparatorluğu, Venedikliler ve Osmanlılar, çok sayıda eski anıtta izlerini bıraktılar: Ortaçağ kaleleri, Venedik binaları, gösterişli Osmanlı çeşmeleri ve kubbeli Türk camileri.

Şehrin merkezinde, tarihi binaların sıralandığı İtalyan Syntagma Meydanı bulunur. Bir başka önemli cazibe merkezi, deniz seviyesinden 200 metreden daha yüksek bir tepenin üzerinde bulunan Palamidi Kalesi’dir.

Nafplio, Yunanistan’ın Mora bölgesinde, Atina’ya yaklaşık 136 kilometre uzaklıktadır.

8. Epidaurus Antik Tiyatrosu

Saronik Körfezi’ndeki bu hoş sahil kasabası, arabayla Atina’ya yaklaşık üç saat ve Nafplio’ya 30 dakika uzaklıktadır. Epidaurus’un ana turistik cazibe merkezi, MÖ 4. yüzyıldan kalma iyi korunmuş Epidaurus Antik Tiyatrosu’dur (Asklepios Kutsal Alanı içinde).

Epidaurus’un antik tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, Asklepios Kutsal Alanı arkeolojik alanı içinde yer alan Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edebilir. Müze, Asklepios Kutsal Alanı’nda keşfedilen mimari öğelerin yanı sıra arkeolojik alanda ele geçen çanak çömlek, heykel, sikke ve diğer nesneleri sergiliyor.

Epidaurus’a keyifli ve eğitici bir ziyaret için Miken ve Epidaurus Günübirlik Gezisi gibi organize bir geziyi deneyin.

9. Daphni Manastırı

Daphni Manastırı, Atina şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, sakin bir doğal ortamda gizlenmiştir. Antik çağda bu yer, manastırın adının kökenini açıklayan defnenin kutsal sayıldığı Apollon Tapınağı’nın bulunduğu yerdi. Pagan tapınağı, 1080’de mevcut manastırın yerini alan erken bir Hıristiyan manastırına dönüştürüldü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan manastır, kilisenin içini süsleyen 11. yüzyıldan kalma yaldızlı mozaikleriyle ünlüdür.

10. Kaisariani Manastırı

Atina’ya sadece sekiz kilometre uzaklıktaki Kaisariani Manastırı, Hymettos Dağı’nın eteklerinde bir ormanın içinde yer alıyor. Manastırı çevreleyen çam ağaçları, selviler, Akdeniz çalıları ve güzel kokulu çiçeklerle dolu gölgeli bir park alanıdır.

Rahipler bir zamanlar manastırın mülkünü arıcılık ve şifalı otlar yetiştirmek için kullandılar. Arazi, daha önce bu sitede bulunan antik Roma Afrodit Tapınağı’na su yönlendiren doğal bir kaynağa sahip.

Kaisariani Pınarı’nın saf sularının, özellikle çocuk doğurmak isteyen kadınlar için iyileştirici gücünün olduğuna inanılıyor.

11. Eleusis’teki Kadim Kült Gizemleri

Bu arkeolojik alan, ziyaretçilere Miken döneminin (MÖ 15. yüzyıldan MÖ 13. yüzyıla kadar) gizli dini ayinleri olan ünlü Eleusis Gizemleri hakkında fikir verir. Eleusis’te (Atina’ya 21 kilometre uzaklıkta), turistler MÖ 14. yüzyıla kadar uzanan Demeter Kutsal Alanı da dahil olmak üzere Eleusis Gizemleri ile ilişkili antik kutsal alanların kalıntılarını görebilirler.

Eleusis Gizemleri kültü, Yeraltı tanrısı Hades tarafından kaçırılan kızı Persephone’nin kaybına yas tutan tanrıça Demeter’in mitinden doğdu. Efsaneye göre Demeter, Persephone ile yeniden bir araya geldiği Eleusis’e gitti. O zamandan beri Demeter, bol hasat sağlamak için Bereket Tanrıçası olarak burada hürmet görüyordu.

Eleusis Gizemleri, bereketli mahsuller sağladığı için tanrıça Demeter’i onurlandırmak için her yıl Eylül ve Ekim aylarında yapılırdı.

12. Pire: Eski Bir Liman, Modern Liman ve Feribot Terminali

Yunanistan’ın en büyük modern limanı olan Pire, 2000 yılı aşkın bir tarihe sahiptir. Müstahkem liman, MÖ 5. yüzyılda Themistocles tarafından Atina için ticari bir liman olarak geliştirildi (12 kilometre uzaklıkta).

Pire hala Atina’nın ana ticari limanı ve Avrupa ve Yakın Doğu’ya giden gemilerin kalkış noktası olarak Akdeniz’in en işlek limanlarından biri. Yunan Adaları çevresinde bir tura çıkan gezginler, büyük ihtimalle tüm Ege Adaları’na giden feribot güzergahlarının başlangıç ​​noktası olan Pire’deki Merkez Limanı’ndan başlayacaklar.

Pek çok gezgin, bir sonraki varış yerlerine giderken hızla Pire’den geçse de, kasabanın turistik bir çekiciliği de var.

13. Marathon Gölü

Atina’nın dışında (45 kilometre uzaklıkta) zeytinlikler ve asmalarla kaplı tepeler arasında yer alan bu sakin göl, 1926 ile 1931 yılları arasında bir tatlı su rezervuarı oluşturmak için inşa edilen bir baraj gölü.

Maraton Gölü olarak bilinen rezervuar, Atina’ya 38 kilometre uzaklıkta ve şehrin ana su kaynağı. Yüzmeye ve tekneyle gezmeye izin verilmez, ancak bölge doğa yürüyüşleri yapmak, açık havada dinlenmek veya güneşli günlerde piknik yapmak için ideal.

14. Mystras

Atina’ya yaklaşık 218 kilometre ve Sparta’ya 10 kilometre uzaklıkta, Taygetos sıradağlarının yamaçlarından çıkıntı yapan çarpıcı bir konumda, Orta Çağ’dan kalma Mystras (Mistra) kalıntıları UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir. “Kale şehri” olarak adlandırılan bu büyüleyici surlarla çevrili kasaba, geç Bizans döneminde (13.-15. yüzyıllar) yaşamın bir görüntüsünü sunuyor.

Tura başlamak için en iyi yer, bir Bizans kalesinin kalıntılarının bulunduğu tepenin üstüdür. Bu ortaçağ kalesi, 1249 yılında Villehardouin Prensi William tarafından inşa edilmiştir. Bu noktadan, kırsal alanın panoramik manzarasını hayranlıkla izleyebilirsiniz.

Diğer ilgi çekici yerler arasında, Evrotas Vadisi’ne ve Sparta Ovası’na bakan (çoğunlukla Bizans döneminden kalma) binalardan oluşan bir kompleks olan Despots Sarayı; zarif ve canlı bir şekilde dekore edilmiş Pantánassa Manastırı (hala faal bir manastır); ve karmaşık duvar işçiliği ve zarif Bizans fresk resimleriyle daha tenha Perívieptos Manastırı.

Mystras ayrıca, 13. yüzyıldan 15. yüzyılın başlarına kadar Bizans dini sanatının gelişimini temsil eden istisnai fresklere sahip birkaç başka Bizans kilisesine de sahip.

15. Parnitha Dağı

Atina şehir merkezine sadece 40 kilometre (yaklaşık bir saatlik sürüş mesafesinde) uzaklıkta, Orta Yunanistan’daki Parnitha Dağı, doğaya harika bir kaçış sunuyor. Bu pastoral bölge, temiz havayı solumak ve canlandırıcı çam ormanlarının bozulmamış manzarasını içinize çekmek isteyen ziyaretçileri cezbediyor.

Yunanistan’ın deniz seviyesinden 900 metre yükseklikteki en yüksek dağ zirvesi olan Parnitha Dağı, yoğun ormanlık bir araziyi kateden sansasyonel yürüyüş parkurlarına sahip.

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