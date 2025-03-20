Ekrem İmamoğlu olayıyla ilgili paylaşım yapan 37 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 37 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıkları tarafından yürütülen operasyon kapsamında 261 şüpheli hesabın tespit edildiğini, bunlardan 62’sinin yurt dışında olduğunu belirtti.

Sosyal Medyada 18 Milyon Paylaşım Yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi sonrası, bazı sosyal medya hesapları üzerinden ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ ve ‘Suç İşlemeye Tahrik’ suçları kapsamında provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir.”

Bakanlık verilerine göre, gözaltı kararlarının ardından 20 Mart 2025 saat 06:00’a kadar toplam 18 milyon 647 bin 269 paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların %66’sının gerçek hesaplardan, %34’ünün ise bot hesaplar tarafından yapıldığı belirlendi.

Yerlikaya, operasyonların süreceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Siber Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlığımızın yaptığı çalışmalar sonucu 37 şüpheli yakalanmış olup, diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir.”

Soruşturma Kapsamında Ne Olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturmalar kapsamında “terör örgütüne yardım”, “çıkar amaçlı suç örgütü kurma”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada yapılan yoğun paylaşımlar, güvenlik birimleri tarafından incelenerek “provokatif içerik” taşıyan hesaplar tespit edildi ve 37 kişi gözaltına alındı.

Bakanlık, süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılmaya devam edileceğini belirtti.