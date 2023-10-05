Rasim Öztekin Sahnesi Açılıyor

Rasim Öztekin Sahnesi yarın açılıyor. İki yıl önce hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin’jn adı sahnelerde yaşatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın yeni sahnesi Beylikdüzü’nde açılıyor. Rasim Öztekin’in isminin verildiği sahnenin açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.

306 kişilik koltuk kapasitesine sahip Şehir Tiyatroları Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi içinde yer alıyor.

17.000 m² alan üzerine kurulu Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi’nde; kütüphane, etüt merkezi, gençlik merkezi, dans, tiyatro ve müzik atölyeleri, çocuk sineması, çocuk kütüphanesi, çok amaçlı salon, tiyatro salonu, eğitim merkezi, çocuk yuvası, pazar yeri, spor salonu, psikolog ve danışmanların yer aldığı psiko sosyal destek merkezi yer alıyor.

Rasim Öztekin Sahnesi Ekim Programı Şöyle;

Oscar

Claude Magnier’in yazdığı, Asude Zeybekoğlu’nun çevirdiği, Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda Abdullah Topal, Aslı Aybars, Asrın Gurur Kuyucak, Cem Karakaya, Ceylan Çete, Çağrı Büyüksayar, Damla Cangül Yiğit, Hakan Gümüş, Hüseyin Emre Şen, İrem Erkaya, Neslihan Ayşe Öztürk, Oğuzhan Oğuz rol alıyor. Oyun, 6, 7 Ekim 2023 tarihlerinde Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin

Rasim Öztekin Sahnesi’ndeki oyunlardan Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazdığı, anlatı geleneğiyle tiyatronun çağdaş araçlarını buluşturan “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin”, “üç anlatıcı’lı bir kurguyla ilerliyor. Mekanın birliğine hikayenin parçalanmışlığı ekleniyor ve farklı bir kurgu ortaya çıkıyor. Bu kurgu, geçmiş, gelecek ve şimdide çakılı kalmış üç hikayeyi birleştiriyor. Zamanla üç hikâye de tekleşiyor ve ‘kadın’ın hikayesine dönüşüyor…

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 21 Ekim 2023 tarihinde Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

Gidiş Dönüş Moskova (Retro)

Alexander Galin’in yazdığı, Hale Kuntay’ın çevirdiği, Engin Gürmen’in yönettiği oyunda Aybar Taştekin, Ayşe Nurseli Tırışkan Akpınar, Esra Ülger, Hikmet Körmükçü, Mahperi Mertoğlu, Zihni Göktay rol alıyor. Oyun, 28 Ekim 2023 tarihinde Beylikdüzü Yakuplu Rasim Öztekin Sahnesi’nde.

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