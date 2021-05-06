Meral Akşener’den DEVA ve Gelecek Açıklaması

KRT TV’de Çiğdem Akdemir’in sorularını cevaplayan Meral Akşener olası seçim için ihtimalleri değerlendirirken DEVA ve Gelecek partileriyle iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Son anketlere göre CHP’de düşüş yaşanmadığını, İYİ Parti’nin ise oy oranını yükselttiğini öne süren Meral Akşener, “Buna karşılık DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi’nden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı adayının seçilmesi mümkün görünmüyor” diye konuştu.

Akşener, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: