Meral Akşener’den DEVA ve Gelecek Açıklaması
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, yapılacak ilk seçimlerde DEVA ve Gelecek partileriyle ittifak kurulabileceğinin mesajını verdi.
KRT TV’de Çiğdem Akdemir’in sorularını cevaplayan Meral Akşener olası seçim için ihtimalleri değerlendirirken DEVA ve Gelecek partileriyle iş birliği yapılabileceğini söyledi.
Son anketlere göre CHP’de düşüş yaşanmadığını, İYİ Parti’nin ise oy oranını yükselttiğini öne süren Meral Akşener, “Buna karşılık DEVA ve Gelecek Partileri var, Saadet Partisi fena gitmiyor. Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor. DEVA ve Gelecek Partisi’nden bahsediyorum. Böyle baktığınız zaman Cumhur İttifakı adayının seçilmesi mümkün görünmüyor” diye konuştu.
Akşener, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:
“31 Mart’a giderken sadece CHP ve İyi Parti’nin işbirliği oldu. 24 Haziran’da da, 31 Mart’ta da işbirliğiydi bizimki. O işbirliğinde biz kendimizi koruyarak, şu rengin tarifinde bile farklı farklı davrandık. Bu sağlıklı olan. Şuna çözümümüz bizim başka, İYİ Parti’nin, CHP’nin, diğer siyasi partilerin çözümleri başka. Böyle olunca, kırmadan, incitmeden rakibiz de aynı zamanda. İttifaklar zorunluluk. Millet İttifak’ının cumhurbaşkanı adayı nasıl belirlenecek bilmiyorum. Biz erken seçime hazırız.”