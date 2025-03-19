Ekrem İmamoğlu Gözaltında: Türkiye’de Siyasi Gerilim Tırmanıyor

Ekrem İmamoğlu gözaltında. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah erken saatlerde İmamoğlu’nun konutuna giden polis ekipleri, gözaltı işlemlerine başladı.



100’e Yakın Gözaltı Kararı

Ekrem İmamoğlu gözaltında olmasının yanı sıra, operasyon kapsamında 100’e yakın kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında gazeteciler, iş insanları ve belediye yöneticileri bulunuyor. Soruşturmanın Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile ilgili olduğu belirtiliyor.

Taksim Metro İstasyonu valilik kararıyla kapatıldı. Ayrıca, bazı sosyal medya kullanıcıları X platformunda erişim yavaşlaması olduğunu iddia etti.

Ekrem İmamoğlu’ndan İlk Açıklama

Gözaltına alınmadan önce X hesabından bir video paylaşan Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

“Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağız. Ben kendimi milletime emanet ediyorum.”

İşte O Açıklama ;

Gözaltına Alınan İsimler

Ekrem İmamoğlu gözaltında süreci devam ederken, İstanbul’da birçok isim hakkında da gözaltı işlemi yapıldı:

• Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi soruşturması kapsamında darbeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alındı.

• Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gözaltına alındı.

• Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık gözaltına alındı.

• İstanbul Emniyeti’nin bulunduğu Vatan Caddesi ve metro istasyonları güvenlik önlemleri nedeniyle kapatıldı.

Özgür Özel’den Sert Tepki: “Bu Bir Darbe Girişimidir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu gözaltında gelişmesine tepki göstererek süreci bir “darbe girişimi” olarak değerlendirdi:

“Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız…

Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez.

Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır… Yine öyle olacak.

Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak.”

Mansur Yavaş: “Bu Tablo, Hukuk Devletine Yakışmıyor”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gözaltında kararına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez.

Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri…

Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır.

Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz.

Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!”

Savcılıktan Açıklama: “Suç Örgütü Lideri”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu gözaltında sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nu “suç örgütü lideri” olarak tanımladı.

İşte O Açıklama ;

İstanbul’da Dört Gün Boyunca Tüm Eylemler Yasaklandı

İstanbul Valiliği, önümüzdeki dört gün boyunca tüm eylem ve gösterilerin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliği gerekçe gösterilerek her türlü toplu etkinliğin yasaklandığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu gözaltında kararı sonrası Türkiye’de siyasi gerilim artarken, muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşları yaşanan gelişmelere sert tepki gösterdi.

Olayın yankıları sürerken, Ekrem İmamoğlu gözaltında sürecinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.