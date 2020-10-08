Meral Akşener’in Danışmanı Otelde Gözaltına Alındı

Yeniçağ gazetesi yazarı ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde, 5 yıl önceki bir yazısı nedeniyle Giresun’da gözaltına alındı.

Murat İde’nin Meral Akşener’in programı için gittiği Giresun’da gözaltına alındığı, gözaltına alınma nedeninin 2015’te yazdığı bir yazıya 2018’te açılan dava olduğu bildirildi.

Twitter hesabından gelişmeyi duyuran Murat İde şu ifadeleri kullandı:

“2015’teki bir yazı. 2018’de açılmış dava. Ve Genel Başkan’ın programı için geldiğim Giresun’da, otelden gözaltı. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz.. Olsun polis de bizim, savcı da. Ama hakikaten ayıp oluyor.”