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Yaşam

10 Dolarla Adana’da Gününü Gün Etti!

Drew Binsky adlı YouTuber Adana'da çektiği videoda 10 dolar ile keyifli, bol alışverişli ve lezzetli bir gün geçirdi!

Photo of NationalTurk NationalTurk 6 dakika önce
0 3 Bir dakikadan az

Bir süredir Türkiye’yi gezdiği videoları paylaşan YouTube yayıncısı Drew Binsky, 6 Ekim’de yayınladığı videosunda sadece 10 dolar ile yaptıklarıyla şaşırttı.

Video, Türk lirasının dolar karşısında ne kadar değer kaybettiğine en somut örneklerden biri olarak yorumlandı.

Drew Binsky 17 dakikalık videosunda 10 doları şunlara harcadı:

1 Porsiyon Adana kebap
1 Porsiyon baklava
1 Çay
1 Şalgam
1 Atom
1 Türk bayrağı
1 Gümüşlük
1 Kolonya
Güvercinlere Yem

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