10 Dolarla Adana’da Gününü Gün Etti!

Bir süredir Türkiye’yi gezdiği videoları paylaşan YouTube yayıncısı Drew Binsky, 6 Ekim’de yayınladığı videosunda sadece 10 dolar ile yaptıklarıyla şaşırttı.

Video, Türk lirasının dolar karşısında ne kadar değer kaybettiğine en somut örneklerden biri olarak yorumlandı.

Drew Binsky 17 dakikalık videosunda 10 doları şunlara harcadı:

1 Porsiyon Adana kebap

1 Porsiyon baklava

1 Çay

1 Şalgam

1 Atom

1 Türk bayrağı

1 Gümüşlük

1 Kolonya

Güvercinlere Yem