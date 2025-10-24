İstanbul’da okullara erken tatil!

İstanbul Valiliği’nden okullara tedbir

İstanbul Valiliği, meteoroloji şartları nedeniyle okulların erken tatil edileceğini açıkladı:

Bugün öğlen saatlerinden sonra İstanbul’un Avrupa Yakası’nda başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve yağış nedeniyle, oluşabilecek trafik yoğunluğundan dolayı yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; İlimizde ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitimin tatil edilmesine ilişkin basın açıklamamız…