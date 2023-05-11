Son Dakika: Sinan Oğan Programını İptal Etti
14 Mayıs seçimlerinde üç gün kala siyasette baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Muharrem İnce'nin çekilmesinin ardından Sinan Oğan Antalya programını iptal etti.
Siyasette hareketli saatler devam ediyor. Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Sinan Oğan’dan da dikkat çekici bir haber geldi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.
Bu gelişmenin ardından ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan’dan da dikkat çeken bir hamle geldi. Oğan’ın yarınki Antalya programının iptal edildiği ve Ankara’da olacağı öğrenildi.
Sözcü’nün haberine göre, Oğan’ın yarın Ankara’da olacağı, ekibiyle görüşeceği belirtildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrası yaşanan bu gelişme siyaset kulislerinde hareketliliğe yol açtı.
Bugün adaylıktan çekilen Muharrem İnce dünkü programlarını sağlık sorunlarını gerekçe göstererek iptal etmişti.
Gazeteci İsmail Saymaz, Oğan’ın adaylıktan çekileceği söylentisi olduğunu ancak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın doğrulamadığını belirtti.
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