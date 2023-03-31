Kılıçdaroğlu Abdullah Gül ile Görüştü

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasının ardından bir dizi ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü İstanbul Sarıyer’deki ofisinde ziyaret etti.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenildi. Kılıçdaroğlu Abdullah Gül görüşmesi sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu dün de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i Ankara Gölbaşı’ndaki evinde ziyaret etmişti.

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