Özgür Özel’e saldıran S.T.’nin ifadesi ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğradı. Olay sonrası 66 yaşındaki saldırgan S.T. gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı: “İki çocuğunu öldürmüş”

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel‘e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın, 2004’te B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır” denildi.

Özgür Özel’e saldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı

Saldırgan Selçuk Tengioğlu, emniyetteki ilk ifadesinde şu sözleri kullandı:

“Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım.”

