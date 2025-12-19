Sadettin Saran ifadeye çağrıldı

Sadettin Saran ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ı kamuoyunun gündemindeki Habertürk merkezli soruşturmayla ilgili ifadeye çağırdı.

Saran’ın evinde arama kararı alındı. Saran’ın yurtdışında olduğu öğrenildi. Olayı sormak için aradığım Saran’a yakın kaynaklar, Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri Saran’ın yurtdışında olduğunu, ülkeye dönüp ifade vermeye gideceğini söyledi.

Gazeteci Murat Ağırel ise “Yasa dışı bahis firması, Erden Timur’un inşaat şirketi üzerinden 100 milyonlarca Euro aklamış.” Erden Timur’a yapılmayan operasyon Sadettin Saran’a yapılıyor” iddiasını ortaya attı.

Murat Ağırel de “Habertürk soruşturmasındaki tanığın ifadesi ve Ela Rümeysa Cebeci’nin telefonundaki Whatsapp yazışmaları ile ilgili olduğu belirtiliyor” ifadelerini kullandı.

Yasaklı madde soruşturmasında ifade veren bir gizli tanık: “Kenan Tekdağ, Ela Rümeysa Cebeci’yi bürokratlarla tanıştırıp birlikte olmasını sağlıyordu. Ayrıca Ela bana Okan Bayülgen, Sadettin Saran, Serdar Bilgili ile ilişki yaşadığını söyledi.” iddiasında bulundu.