En Son HaberlerFutbolTürkiye

Sadettin Saran serbest bırakıldı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ve Adli Tıp'a gönderilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran serbest bırakıldı

NationalTurk NL20/12/2025
8 Bir dakikadan az
Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ve Adli Tıp'a gönderilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran serbest bırakıldı

Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrılmıştı.

Saran, savcılıkta 2 saat ifade vermesinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp’a götürüldü.

Yeniden adliyeye getirilen Saran test sonuçlarını teslim etmesi sonrası serbest bırakıldı. Hakkında uyuşturucu soruşturması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ikinci yarısı için Atatürk Olimpiyat Stadı’na gitti.

Bu arada uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, ek ifade vermek üzere cezaevinden savcılığa getirildi

Bağlantılar
NationalTurk NL20/12/2025
8 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu