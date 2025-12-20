En Son HaberlerFutbolTürkiye
Sadettin Saran serbest bırakıldı
Uyuşturucu operasyonu kapsamında ifade veren ve Adli Tıp'a gönderilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran serbest bırakıldı
Sadettin Saran’a yurt dışı yasağı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu operasyonu kapsamında ifadeye çağrılmıştı.
Saran, savcılıkta 2 saat ifade vermesinin ardından saç ve kan örneği alınması için Adli Tıp’a götürüldü.
Yeniden adliyeye getirilen Saran test sonuçlarını teslim etmesi sonrası serbest bırakıldı. Hakkında uyuşturucu soruşturması nedeniyle yurt dışı çıkış yasağı uygulanan Saran, Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ikinci yarısı için Atatürk Olimpiyat Stadı’na gitti.
Bu arada uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, ek ifade vermek üzere cezaevinden savcılığa getirildi