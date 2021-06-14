Covid-19 Aşısı Novavax’ın Etkinlik Oranı Açıklandı

Novavax aşısının koronavirüsün çeşitli varyantlarında COVID-19’a karşı %90’dan fazla etkili olduğunu gösteren son aşama verileri kamuoyu ile paylaşıldı.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’daki yaklaşık 30 bin gönüllü üzerinde yapılan araştırmaların ardından Novavax aşısı için 2021’in üçüncü çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde ve başka yerlerde acil durum izni başvurusunda bulunma yolunda büyük aşama kaydedildiğini duyurdu.

Novavax Yan Etkileri Neler?

Protein bazlı COVID-19 aşı adayının, bilim adamları ve halk sağlığı yetkilileri arasında endişe kaynağı olan COVID-19’un baskın varyantlarına karşı %93’ten fazla etkili olduğu belirtildi.

Protein bazlı aşılar, bir bağışıklık tepkisini teşvik etmek için virüsün saflaştırılmış parçalarını kullanan geleneksel bir yöntem.

Deneme sırasında, ilk olarak Birleşik Krallık’ta keşfedilen B.1.1.7 varyantının Amerika Birleşik Devletleri’nde en yaygın varyant haline geldiği belirtildi.

Novavax 2021 Üretim Hedefi 250 Milyon Doz

Novavax’ın araştırma ve geliştirme başkanı Dr. Gregory Glenn, Reuters’e verdiği demeçte, gönüllüler arasında ilk olarak Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan’da bulunan COVID-19 varyantlarının tespit edildiğini söyledi. Aşı, ciddi enfeksiyon riski yüksek gönüllüler arasında %91, orta ve şiddetli COVID-19 vakalarını önlemede %100 etkiliydi. Glenn, Novavax’ın tanımlayamadığı COVID-19 varyantlarına karşı kabaca %70 etkili olduğunu söyledi.

Novavax’ın yan etkileri ise baş ağrısı, yorgunluk ve kas ağrısı olarak açıklandı. Yan etkilerin genelde hafif, az sayıda gönüllüde ise şiddetli olduğu bildirildi.

Şirket 2021’in üçüncü çeyreğinde 100, son çeyreğinde ise 150 milyon doz üretim planlıyor.