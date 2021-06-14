Selahattin Demirtaş: Anlatılanlar Buzdağının Görünen Yüzü

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker’in açıklamalarını değerlendirdi.

Politikyol’dan Murat Aksoy’a konuşan Demirtaş, “İfşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü. Bir gün tüm gerçekler ortaya çıktığında Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak” dedi.

Demirtaş, şunları söyledi:

“Bence, Sedat Peker konuşmaya başlamadan önce de Türkiye’de siyaseti belirleyen özne mafyaydı. Anayasa’yı, yasaları, AİHM ve AYM kararlarını tanımadığını ve uygulamayacağını açık açık söyleyen, ilan eden bir zihniyetin mafyadan ne farkı var ki? Bu durumda, Sedat Peker ile hükümet arasındaki tek fark, Peker’in mafya olduğunu dürüstçe kabul etmesidir. Bu açıdan bakıldığında, Peker’in ifşaatları malumun ilamıdır. Benim açımdan şoke edici değil. Kaldı ki, ifşa edilenler buzdağının görünen minicik yüzü. Bir gün tüm gerçekler ortaya çıktığında Türkiye asıl şoku o zaman yaşayacak ve maalesef bu hükümete destek vermiş olanlar büyük mahcubiyet duyacaklar. Yaşayıp hep birlikte göreceğiz.

Geniş kapsamlı, samimi bir yüzleşme yaşanacağını düşünmüyorum. Yeni muhalefet partilerinin, pragmatist bazı açıklamalarla kendi pozisyonlarını güçlendirmeye çalıştıklarını görüyorum, fazlasını değil. Bu partiler, oldukça ketum açıklamalarla geçmişlerini sorgulayıp kendilerini temize çıkarma gayreti içindeler. Ben özeleştiri duyduğumu hatırlamıyorum. Bu tavırla rüştlerini ispatlamaları mümkün değil kanımca. Daha cesur ve yeni yaklaşımlar geliştirmeleri gerekir.”